Gato Preto é denunciado pelo MP após socar cara de Bia Miranda - (crédito: Reprodução/Instagram)

O influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) no dia 30 de junho pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

A vítima é a influenciadora Bia Miranda, com quem Gato Preto tem uma filha. O caso está sendo conduzido com base na Lei Maria da Penha. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

Segundo a denúncia, a agressão teria ocorrido no dia 11 de junho, durante uma estadia do casal em um hotel na cidade de São Paulo. Na ocasião, Bia relatou o episódio em suas redes sociais, afirmando ter sido agredida com um soco no rosto e ameaçada pelo então companheiro.

“Ele acabou de me bater. Me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora. Ridículo”, declarou ela em um vídeo publicado na época.

Ainda de acordo com o relato da influenciadora, Gato Preto teria a agarrado pelo pescoço, ameaçado tomar a guarda da filha do casal, Maysha, de quase cinco meses, e a chutado após ela cair no chão.

Um exame de corpo de delito realizado no Instituto Médico Legal (IML) apontou lesões corporais de natureza leve. Após o ocorrido, Bia também solicitou medidas protetivas à Justiça.

O MPSP optou por não oferecer alternativas penais ao influenciador, o que é previsto em lei para casos regidos pela Lei Maria da Penha. Até o momento, a denúncia ainda não foi recebida pelo juiz responsável, o que significa que Gato Preto aguarda a citação para apresentar sua defesa.

A denúncia se tornou pública um dia após o influenciador se envolver em um grave acidente de trânsito em São Paulo, nesta quarta-feira (20). Ele dirigia um Porsche em alta velocidade quando avançou um sinal vermelho e colidiu com outro veículo, deixando um homem ferido.

Após deixar o local sem prestar socorro, Gato Preto foi detido e liberado após pagamento de fiança. Bia Miranda estava no carro no momento da colisão, já que o casal reatou o relacionamento recentemente.



