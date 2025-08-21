Incêndio de grandes proporções atinge depósito em Ceilândia

As chamas se espalharam e atingiram um prédio vizinho. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura do local - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de material de construção na QNO 9/11, em Ceilândia, na manhã desta quinta-feira (21/8). Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), durante a operação, buscas foram realizadas para verificar a existência de vítimas, mas nenhuma foi encontrada.

Os bombeiros utilizaram linhas de mangueira com água e espuma para controlar o fogo, seguido do resfriamento da estrutura do prédio. As chamas se espalharam e atingiram um prédio vizinho. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura do local.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e a perícia foi acionada para investigar o ocorrido. Após o controle da situação, o local ficou sob os cuidados do proprietário.