Mulher cai e fica com a perna presa em bueiro na Rodoviária

Os socorristas precisaram retirar a grade para liberar a vítima. A mulher foi avaliada e apresentava dores e escoriações leves no joelho

Após o atendimento e a regulação médica com o Samu, ela foi liberada e não precisou ser transportada para o hospital - (crédito: Material cedido ao Correio)
Uma mulher de 40 anos ficou com a perna esquerda presa na grade de um bueiro da Rodoviária do Plano Piloto, após cair quando desembarcava de um ônibus, nesta quinta-feira (21/8). Veja:

 

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), os socorristas precisaram retirar a grade para liberar a vítima. A mulher foi avaliada e apresentava dores e escoriações leves no joelho. Após o atendimento e a regulação médica com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ela foi liberada e não precisou ser transportada para o hospital.

Em nota, a gestão da Rodoviária do Plano Piloto lamentou o ocorrido. O comunicado informa que a administração já havia contratado uma empresa especializada para a recuperação e manutenção de todas as estruturas metálicas do terminal, incluindo as grades dos bueiros. O serviço foi iniciado na última quarta-feira (20) e seguirá até que todos os equipamentos sejam reparados.

Leia a nota da Rodoviária na íntegra:

A gestão da Rodoviária do Plano Piloto lamenta o incidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (21), com uma passageira que se machucou ao pisar em uma tampa de bueiro durante o desembarque. A equipe da rodoviária prestou auxílio imediato à passageira e acionou os serviços de atendimento necessários.

Importante destacar que a administração já havia contratado uma empresa especializada para a recuperação e manutenção de todas as estruturas metálicas do terminal, incluindo as grelhas dos bueiros. Os serviços foram iniciados em 20 de agosto e seguirão até que todos os equipamentos passem por reparos completos, justamente para evitar que situações como essa se repitam.

 

Por Carlos Silva
postado em 21/08/2025 20:44
