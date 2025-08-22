Apresentador da Record é assaltado e relata momentos de terror - (crédito: Record/Instagram)

O jornalista Thiago Gardinali, apresentador do "Balanço Geral Manhã" na Record, foi vítima de um assalto na tarde desta quinta-feira (21), enquanto trafegava pela Avenida Washington Luís, na zona sul de São Paulo.

No momento do crime, ele estava acompanhado da esposa, Paola Vianna, que também é repórter da emissora. O criminoso atacou em plena luz do dia: quebrou o vidro do carro em movimento e levou o celular de Gardinali.

O caso aconteceu apenas dois dias após um episódio semelhante com outra jornalista da Record, Beatriz Casadei, que teve o telefone roubado por um ciclista momentos antes de entrar ao vivo no telejornal comandado por Gardinali.

Em entrevista ao Cidade Alerta, o jornalista relatou com indignação a experiência de vivenciar o que tantas vezes reportou em frente às câmeras.

“O vidro do carro tá aqui [no chão]. O cara simplesmente se debruçou e deu um soco, em velocidade. Eu tô até com a mão machucada, me cortei. E ele arrancou o celular. Eu não sei de onde veio esse cara, é algo inacreditável. O sentimento é de ódio”, desabafou.

Segundo Gardinali, o assaltante golpeou o vidro lateral com força enquanto o carro seguia em movimento, fazendo com que os estilhaços ferissem sua mão. Mesmo machucado, o jornalista ainda tentou perseguir o criminoso, que conseguiu fugir utilizando uma escadaria que dá acesso a uma área residencial da região.