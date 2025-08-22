InícioCidades DF
PROTESTO

Reunidos na Esplanada, policiais civis reivindicam reajuste salarial

Segundo o Sindicato, o reajuste salarial não é realizado desde 2016. Os policiais civis do DF se reuniram na Esplanada dos Ministérios para reivindicar na manhã desta sexta (22/8)

Policiais durante ato de apoio a reajuste salarial - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA PRESS)
Na manhã desta sexta-feira (22/8), cerca de 400 policias se reuniram em frente ao Bloco C da Esplanada dos Ministérios em apoio à reunião do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL-DF) pela proposta de equiparação salarial dos agentes da PCDF.

A reunião teve início às 10h e conta com a presença do Governo do Distrito Federal (GDF), Governo Federal, SINPOL-DF e o Sindicato dos Delegados de Polícia Civil no Distrito Federal (SINDEPO-DF).

Segundo Marlos Valle, diretor de assuntos sindicais do Sinpol, o GDF aceitou a solicitação da PCDF. "Eles entenderam a nossa reivindicação e notificaram o governo federal para conseguirmos recuperar essa igualdade salarial", disse.

Em cartazes erguidos no gramado do local, os agentes cobram a reestruturação da paridade de salários entre policiais civis e policiais federais, que foi descontinuada em 2016. Segundo o sindicato, a desigualdade salarial chegará a 28% em 2026.

