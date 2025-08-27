Brasília conta com opções de lazer gratuitas e de ótima qualidade

No coração da capital, o Parque da Cidade é um espaço amplo e democrático para práticas esportivas e de qualidade de vida - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Distrito Federal oferece uma série de opções gratuitas de lazer que vão do esporte à cultura e contemplam diferentes públicos e faixas etárias. Entre atividades ao ar livre, festivais musicais, apresentações teatrais e sessões de cinema, a capital apresenta uma agenda diversificada que promove diversão, convivência e acesso à arte sem custos para a população.

Atividades esportivas

No Parque da Cidade Sarah Kubitschek, uma gama de atividades gratuitas reforçam a conexão entre prática esportiva e qualidade de vida em um ambiente ao ar livre. Para os amantes de esporte, o parque conta com quadras de vôlei de areia, futevôlei, campos de futebol e quadras de basquete, além de eventos e aulões gratuitos.

A academia pública é uma das opções. Reaberta em junho de 2024 devido a uma parceria do Governo do Distrito Federal (GDF) com o Laboratório Exame e a empresa Mude, o espaço oferece acesso gratuito a atividades físicas. Com funcionamento de segunda a sábado, das 8h às 11h e das 15h às 19h, ela conta com aulas de yoga, calistenia, fitdance, além de musculação. "Frequento o espaço há um ano, gosto bastante. A prática de exercícios físicos é importante para o bem estar da população", afirma Vilson Macedo, 46 anos.

No âmbito de atividades físicas, o Eixão do Lazer também tem seu destaque. Com funcionamento aos domingos e feriados, das 6h às 18h, possibilita a prática de corrida, ciclismo e caminhada, além de opções musicais e brinquedos para crianças.

E não dá para não citar o grande destaque da capital federal: o Lago Paranoá. Aberto ao público para banhos refrescantes e práticas esportivas que vão da natação ao remo, a orla pode ser acessada em diversos pontos da cidade, como a Prainha dos Orixás, o Parque das Garças e a Ermida Dom Bosco.

Eventos musicais

Além de esportes, a música é outro ponto forte de eventos na capital, com programações de shows gratuitos para aproveitar com os amigos ou família.

Neste sábado, o rapper Hungria fará um show com entrada franca no festival Sesc Rap, em Ceilândia, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. A retirada de ingressos pode ser feita no Sesc Ceilândia e no Sesc Taguatinga.

A 33ª edição da Expoabra terá início nesta sexta-feira, no Parque de Exposições Granja do Torto. A agenda de espetáculos inclui dois momentos.

Os shows principais ocorrerão no segundo fim de semana da Expoabra. Estão confirmados nomes como as duplas sertanejas Edson & Hudson e Guilherme & Benutto, os cantores Pablo, Amado Batista e Murilo Huff.

A Festa do Morango é mais uma opção com apresentações musicais. Com as atrações Calcinha Preta, Rio Negro & Solimões e Natanzinho Lima, o megaevento possui também parque de diversões, fazendinha e experiências gastronômicas. Ele ocorrerá entre 5 e 14 de setembro, de sexta a domingo, em Brazlândia, com entrada gratuita.

Outra alternativa gratuita é o Buraco do Jazz, que começou em maio e vai até o final de setembro deste ano. Ele ocorre todas as quintas e sextas-feiras, das 18h às 00h, e conta com diversas atrações musicais.

Com entrada gratuita e pegada intimista, as pessoas podem estender cangas no gramado e levar comidas e bebidas para aproveitar o show. Food trucks e feiras de artesanato também compõem a dinâmica do evento.

Teatro e cinema

Para apreciadores das artes cênicas, o grupo Fuá de Seu Estrelo anuncia a 5ª edição do Festival Brasileiro de Teatro de Terreiro, com apresentações entre 7 e 14 de setembro, no Centro Tradicional de Invenção Cultural, na 813 sul.

Além da opção teatral, o Cine Brasília, na entrequadra EQS 106/107 de Brasília, oferece sessões gratuitas toda semana. O espaço valoriza a cinematografia brasileira, temas sociais e cultura. As programações podem ser encontradas no Instagram e site do cinema. Jérôme Baron, 54, diretor de cinema francês, veio a Brasília para a exibição no tradicional cinema de uma mostra de filmes que dirigiu. Ele valoriza iniciativas de democratização da cultura. "Espaços como este, com políticas de acesso gratuito à arte são essenciais", declarou.

Exposições artísticas

O Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) é uma ótima alternativa para quem busca rolês mais tranquilos e familiares. Com exposições gratuitas de terça a domingo, o local conta com diferentes espaços e diversificações artísticas, além de parquinho para as crianças e gramado, onde é permitido fazer piqueniques.

Outra possibilidade nesse sentido é o Espaço Cultural Renato Russo que também realiza diversas exposições gratuitas e peças de teatro. O local, na 508 Sul, além dos diversos ambientes que estrelam espetáculos, oficinas, saraus, workshops e exposições artísticas, outra atração que o público pode conferir é o acervo bibliográfico na Biblioteca de Artes Ethel Dornas, a Musiteca e a Gibiteca, com um acervo de 20 mil exemplares do gênero.

Zoo e Jardim Botânico

Desde abril, o Zoológico e o Jardim Botânico de Brasília têm entrada gratuita aos domingos e feriados. A decisão do GDF veio com o objetivo de aumentar a visitação da população, seguindo o mesmo raciocínio da tarifa zero no transporte público. Atualmente, a entrada para o Jardim Botânico — funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h — custa R$ 5 por pessoa. Já no Zoo, o ingresso varia entre R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira), aberto de terça-feira a domingo e feriados, das 8h30 às 17h.

