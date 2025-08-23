Fim de semana tem vacina para cães e gatos em cinco regiões do DF

Para vacinar o animal, é necessário que o tutor seja maior de idade e apresente documento de identidade - (crédito: Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde DF)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) continua a Campanha de Vacinação Antirrábica e terá 14 pontos de atendimento neste sábado (23/8) para cães e gatos saudáveis e com mais de três meses de idade. As ações deste fim de semana se concentram em Águas Claras, Gama, Vicente Pires, Sobradinho e Sol Nascente.

A iniciativa faz parte de um plano para expandir a cobertura vacinal. Outros 14 locais de atendimento já estão previstos para o sábado seguinte (30/8), em Santa Maria, Recanto das Emas e Guará. Além disso, os Núcleos Regionais de Vigilância Ambiental oferecem a vacinação de segunda a sexta-feira. A lista completa com endereços e horários está disponível no site da SES-DF.

Para vacinar o animal, é necessário que o tutor seja maior de idade e apresente documento de identidade. Cães e gatos devem estar com coleira, guia, focinheira ou em caixa de transporte, dependendo do porte. O serviço é oferecido por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

A SES-DF reforça que a vacina deve ser aplicada anualmente, inclusive em fêmeas gestantes ou em período de amamentação. A medida é crucial para prevenir a raiva, uma doença viral grave que pode ser fatal para os animais e para os humanos.

