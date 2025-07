Veterinário celebridade nas redes explica como consegue acalmar cães

O veterinário Bruno Lisboa viralizou nas redes sociais ao mostrar como consegue acalmar cães irritados. Ao Correio, o profissional, que se formou em Medicina Veterinária pelo Centro Universitário Arnaldo de Belo Horizonte, em Minas Gerais, falou sobre a técnica que trabalha no consultório.

“Eu uso musicoterapia, cromoterapia e leituras corporais com domínio e movimentos corporais, podendo ser utilizado a dança com animal junto ao corpo do profissional passando domínio e ao mesmo tempo segurança”, explica Lisboa. “Para esta técnica é preciso avaliar se existe a recepção do animal, conforto, e se o animal não apresenta sinais de dores, em que as posições geram desconforto. Fazemos estas avaliações em anamnese e leitura do paciente no ato dos atendimentos, ou seja em pacientes com alterações em coluna e demais locomotores evitamos e buscamos outras técnicas mais confortáveis”, completou.

O método foi desenvolvido ao longo da carreira. Lisboa conta que sempre teve facilidade em lidar com animais mais agitados, costumava cuidar dos pacientes mais estressados e com o tempo aprendeu novas técnicas. O intuito é evitar o uso de sedativos, principalmente em animais idosos, com problemas respiratórios e braquicefálicos.

Em março de 2025, Bruno criou o primeiro curso de manejo de animais com comportamento agressivo em ambiente hospitalar, ensinando sobre a técnica que foi aperfeiçoada com o tempo. “Aprimoramos diariamente a cada atendimento, tendo em vista que cada um deles deve ser personalizado, respeitando o perfil da raça, mas principalmente o indivíduo de forma isolada”, explica Bruno. “Podemos ter animais na mesma raça com problemas comportamentais nas quais historicamente são tranquilas, e indivíduos tranquilos nas raças com históricos mais agressivos ou geneticamente pensados para guarda. Por este motivo é importante a avaliação individual”, completou o profissional.

