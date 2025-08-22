Suspeito de aplicar golpes na venda de imóveis é preso em Santa Maria

33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) investiga o caso, que também está na Corregedoria da PMGO e no Ministério Público de Goiás - (crédito: Rodrigo Nunes/Esp. CB/D.A Press)

Um homem de 38 anos foi preso na última quinta-feira (21/8) acusado de aplicar dezenas de golpes de estelionato em Santa Maria. Segundo as investigações da Polícia Civil (PCDF), que duraram mais de um ano, o suspeito se apresentava como corretor de imóveis e negociava lotes e residências com as vítimas. No entanto, após a compra, os clientes descobriam que os mesmos imóveis haviam sido vendidos para mais de uma pessoa.

As investigações indicam ainda que o homem usava, na maioria das vezes, procurações para formalizar as transações fraudulentas. Até o momento, já foram registradas mais de 40 ocorrências relacionadas ao caso.

O caso é investigado pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), e já registra mais de 40 ocorrências relacionadas a golpes na venda de imóveis na região. O suspeito foi detido e será levado à carceragem da PCDF, onde permanecerá à disposição da Justiça.