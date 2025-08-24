Homem tenta se esconder em cova após matar a companheira em Brazlândia

Crime aconteceu na região de Brazlândia, na noite deste sábado (23) - (crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite deste sábado (23/8), um homem de 42 anos acusado de assassinar a própria companheira, uma jovem de 21 anos. Segundo testemunhas, a mulher foi atingida por um golpe de faca desferido pelo autor. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime aconteceu em Brazlândia, na altura da Chácara Pedacinho do Céu. Assim que chegaram ao local, os policiais militares iniciaram uma busca para localizar o suspeito. Após a varredura na região, ele foi encontrado próximo a um cemitério, tentando se esconder dentro de uma cova.

De acordo com a PMDF, o homem foi preso em flagrante e conduzido à 18ª Delegacia, onde foi autuado pelo crime de feminicídio.