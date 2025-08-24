InícioCidades DF
Crime

Homem tenta se esconder em cova após matar a companheira em Brazlândia

Jovem de 21 anos morreu com golpe desferido na cabeça pelo companheiro, na noite deste sábado (23). Tragédia aconteceu na altura da Chácara Pedacinho do Céu

Crime aconteceu na região de Brazlândia, na noite deste sábado (23) - (crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite deste sábado (23/8), um homem de 42 anos acusado de assassinar a própria companheira, uma jovem de 21 anos. Segundo testemunhas, a mulher foi atingida por um golpe de faca desferido pelo autor. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime aconteceu em Brazlândia, na altura da Chácara Pedacinho do Céu. Assim que chegaram ao local, os policiais militares iniciaram uma busca para localizar o suspeito. Após a varredura na região, ele foi encontrado próximo a um cemitério, tentando se esconder dentro de uma cova.

De acordo com a PMDF, o homem foi preso em flagrante e conduzido à 18ª Delegacia, onde foi autuado pelo crime de feminicídio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 24/08/2025 09:04
