Pegada Agroecológica movimenta turismo rural no DF

Palestras e eventos informativos fazem parte da programação da Pegada Agroecológica - (crédito: Divulgação/Emater-DF)

De hoje a domingo, a Emater-DF promove uma intensa programação voltada para o fortalecimento do agronegócio local, com foco em práticas orgânicas e sustentáveis. Esse é o foco da 4ª edição da Pegada Agroecológica em São Sebastião.

A programação de abertura destaca o potencial do turismo rural, com uma palestra de especialistas seguida por um café colonial que exibirá os produtos da região. A iniciativa visa não apenas valorizar a produção local, mas também abrir novas frentes de negócio para os produtores.

Conforme explica Lídia Jardim, gerente da Emater-DF em São Sebastião, o evento nasceu para deixar uma "marca" positiva nas comunidades. "Queremos levar ensinamentos e resultados concretos", afirma. A semana de atividades abrange diversas áreas, incluindo agricultura, pecuária e ações socioambientais, com ênfase no potencial turístico da região do Núcleo Rural Cavas e no desenvolvimento da avicultura de postura.

Outro ponto alto da programação será o concurso para eleger o avicultor destaque e a edição especial da Feira Agroecológica Quitanda IFB, ambos na quinta-feira. Produtores e interessados podem garantir sua participação em qualquer uma das atividades, presencialmente no escritório da Emater-DF em São Sebastião ou por meio dos telefones (61) 99427-3450 ou 3311-9433.

Programação



Hoje

9h, abertura. Palestra Turismo Rural e Desenvolvimento Sustentável e Café Colonial: Produtos Regionais

Local: Chácara Morada dos Lobos, Cavas, São Sebastião

14h, Oficina: Plantas medicinais na confecção de velas e sabonetes

Local: Chácara nº 30 – Barreiros, Jardim Botânico

Amanhã

9h, Palestra – Influenza Aviária prevenção e controle

Local: Escritório Local da Emater de São Sebastião

14h, Excursão: Granja La Rosa – Ovos Caipira inspirando o jovem rural

Local: Granja La Rosa, Nova Betânia

Saída: Centro Comunitário Assentamento 15 de Agosto, São Sebastião

Quinta-feira

9h, Concurso - Avicultor Destaque São Sebastião 2025

Local: Auditório MPDFT, São Sebastião

15h, Quitanda IFB - Edição especial

Local: Instituto Federal de Brasília (IFB), Campus São Sebastião

Sexta-feira

9h, Visita técnica: Baru, alternativa de renda para agricultura familiar

Local: Chácara nº 11 - Assentamento Nova Camapuã, São Sebastião

14h, Oficina: Construção de clorador para tratamento de água do aviário

Local: Assentamento 1º de Julho, São Sebastião

Sábado

8h às 16h30, Colha & Pague: Morango Orgânico Certificado

Local: Chácara Cultivida, Área Alfa, Jardim Botânico

Inscrições: (61) 98213-4188

Domingo

9h, Almoço Cultural - Prosa e Cantoria

Local: Centro Comunitário – CAVAS, São Sebastião

Responsável: ASPROCAVAS - (61) 99677-5289





Panorama completo do mercado imobiliário no Sinduscon

Paulo Muniz, vice-presidente da Cbic para a região Centro-Oeste: "É a chance de avaliar cenários e preparar melhores decisões" (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) apresenta, amanhã, das 17h às 19h30 no auditório do Sinduscon-DF, os dados mais atualizados do setor e do mercado imobiliário da região. O objetivo é fornecer um panorama completo para empresários e profissionais, destacando resultados recentes e sinalizando tendências. A iniciativa é vista como uma oportunidade estratégica para entender o cenário econômico.

"É a chance de avaliar cenários e preparar melhores decisões", afirma Paulo Muniz, vice-presidente da Cbic para a região Centro-Oeste, responsável pela organização, ao lado do Sinduscon e da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF), que tem patrocínio do Banco de Brasília (BRB) e da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra).

Gastronomia estrelada

A 32ª edição do Brasília Restaurante Week entra na reta final. O festival que reúne casas renomadas com menus a preços fixos, a partir de R$ 59,90, vai até 7 de setembro. Mas aí vai uma dica aos clientes: avaliem os comentários nas redes sociais antes de escolher um restaurante. Tem muito local estrelado oferecendo porções bem reduzidas

dos pratos principais.

R$ 18,4 mil

Valor que uma empresa de ônibus do DF terá que indenizar uma passageira que foi arremessada para fora do veículo durante o percurso. De acordo com os autos do processo, o incidente ocorreu em 12 de novembro do ano passado por conta de uma manobra imprudente realizada pelo motorista, combinada com uma falha no sistema de abertura da porta. A autora da ação, uma diarista moradora de Luziânia (GO), relatou que ficou impossibilitada de exercer as atividades profissionais e não recebeu qualquer tipo de suporte financeiro ou moral por parte da empresa. A decisão foi tomada pelo juiz Alex Costa de Oliveira, da Vara Cível do Guará.

O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, com o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz (foto: Material cedido ao Correio)

Preocupação com o Setor Comercial Sul

O presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, se reuniu com o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Wellington Luiz, para discutir pautas ligadas à segurança pública e à atenção social às pessoas em situação de rua. O encontro também abordou a segurança de pedestres, estudantes, trabalhadores e empresários, com o objetivo de encontrar soluções para todos os envolvidos.

Segundo José Aparecido, a situação do Setor Comercial Sul tem preocupado o empresariado. "Muitas empresas relatam dificuldades porque seus funcionários têm receio de circular à noite, e algumas já dispensam equipes antes das 17h. Estamos unindo forças com o Legislativo, o Executivo e as forças de segurança para enfrentar esse problema sensível, que afeta diretamente o comércio e a vida da população", destacou.

O presidente informou ainda que a Fecomércio-DF mantém diálogo permanente com a Secretaria de Segurança Pública e aguarda a efetivação da Unidade Integrada de Segurança Pública na região, projeto já em fase final de instalação.



