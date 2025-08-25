Audiência pública: Setor Bernardo Sayão pode virar "Guará Park"

A audiência contará com a presença de representantes da comunidade, membros do governo e deputados distritais - (crédito: Toninho Tavares/Agência Brasília)

O Setor Habitacional Bernardo Sayão, da Colônia Agrícola de Águas Claras e da Colônia Agrícola IAPI, localizados no Guará, pode mudar de nome. A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizará, em 3 de setembro, uma audiência pública para discutir a proposta para que o local passe a se chamar Setor Habitacional Guará Park (SHGP).

A iniciativa é do deputado distrital João Cardoso (Avante), autor do projeto de lei. Segundo ele, a alteração busca valorizar a identidade da região, além de facilitar a localização e a organização administrativa. “O nome Guará Park sugere um ambiente mais moderno e acolhedor, alinhado às expectativas dos moradores e ao potencial de desenvolvimento da área”, defende o parlamentar.

O encontro está marcado para as 19h, na chácara 34, situada na Colônia Agrícola Águas Claras, região do Guará 2. A audiência contará com a presença de representantes da comunidade, membros do governo e deputados distritais, e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara Distrital.