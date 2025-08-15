Mobilização em frente à CLDF protesta contra o feminicídio

No dia em que terminaram as atividades da Semana de Combate ao Feminicídio, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), um grupo liderado pela procuradora especial da mulher na Casa, deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania), protestou contra o feminicídio e a violência de gênero. A mobilização aconteceu no semáforo em frente à Câmara Legislativa e reuniu jovens de escolas públicas de Ceilândia.

“Os jovens são o futuro do nosso país e da nossa cidade. Durante toda esta semana, reunimos alunos do ensino médio de escolas públicas do DF para falar sobre violência contra a mulher e sobre rompimento de padrões dentro de casa, mostrando as consequências da violência”, explicou Paula.

A deputada destacou que o caminho para o fim do feminicídio é a conscientização desde cedo. “Os jovens trouxeram as vivências deles. Tivemos aqui a presença de psicólogos, de delegados e de toda uma rede de apoio, para que esses jovens se sintam amparados”, disse.

O tema das discussões, que aconteceram entre segunda-feira (11/8) e sexta-feira (15/8), era Falando delas com eles: reflexão, diálogo e empatia e contou com exposições e rodas de conversa.