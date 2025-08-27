30 anos do vinho Catalina: celebração reúne convidados no Atacadão Dia a Dia

Uma noite intimista e especial, regada de amigos e convidados. Nesta terça-feira (26/8), o Atacadão Dia a Dia comemorou os 30 anos do Catalina, um dos vinhos mais simbólicos da Santa Ema, vinícola chilena popular pela tradição que atravessa gerações mundo afora. O encontrou contou com uma degustação vertical das safras 2015, 2018 e 2021 da marca, além de uma charcutaria harmonizada e preços acessíveis para aqueles que sonhavam em adquirir um rótulo.

Na comemoração, mais de 40 convidados estiveram presentes, especialmente os que fazem parte do Clube DD. A experiência enogastronômica aconteceu na área exclusiva da adega do Dia a Dia Atacadista. No entanto, antes de entrar no que teve de melhor nessa reunião, é necessário fazer uma viagem no tempo, contando um pouco de como essa história começou.

O diretor executivo do Atacadão Dia a Dia, José Leandro Assis (foto: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)

O Santa Ema Catalina é uma homenagem de Don Félix Pavone Arbea, fundador da vinícola, à sua esposa, Catalina Moreno Rodillo. Assim, cada garrafa é personalizada e revestida com uma etiqueta de pano, assinada e colocada à mão, pessoalmente, por ela. Na terceira geração da família, Rossana Pavone, atual dona da vinícola, afirma que estar no Brasil representando a história de seus antepassados é uma honra e tanto.

Mais do que isso, vê com bons olhos essa relação que nasceu e permanece há muito tempo. "Temos muitos representantes aqui, em solo brasileiro. Estarmos em Brasília, celebrando o nosso vinho Catalina, nos enche de orgulho e de prazer. Nosso principal mercado é este, esse país que sempre nos recebe bem", destacou Rossana.

Enólogo-chefe e CEO da marca, Andrés Sanhueza também partilha do mesmo sentimento. Para ele, é um privilégio saber que o Santa Ema percorre o mundo levando o melhor desse universo às pessoas. "Estamos muito contentes de estar em Brasília, representando a nossa vinícola. Aqui, completamos 30 anos de história da Catalina. É um vinho muito reconhecido, do qual os brasilienses gostam muito", acrescentou.

Enorme privilégio

No encontro, o diretor executivo do Atacadão Dia Dia, José Leandro Assis, contou sobre essa relação exclusiva com a vinícola. Por meio desse relacionamento, consegue identificar a preferência dos clientes quanto aos rótulos que mais lhe agradam. Podendo, assim, trazer a melhor variedade de garrafas possíveis.

"Temos uma parceria com a vinícola Santa Ema, que está entre as quatro vinícolas premium do Chile. Eles têm mais de 70 anos e uma história muito bonita. Esse evento comemora essa trajetória tão especial", ressaltou José. Dessa forma, o diretor executivo pensa, ainda, no quanto essa união Brasil e Chile contribui para que as pessoas consigam descobrir mais sobre esse mundo — que é menos distante do que parece.

Rafaela Fernandes Heleno e o marido Diogo Heleno Louzeiro (foto: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)

Nas redes sociais Rafaela Fernandes Heleno (@vinhoporacaso), 32, e o marido Diogo Heleno Louzeiro, 35, compartilham um pouco desse mundo dos vinhos. Presente no evento, a influenciadora e empresária comentou sobre a importância de mais encontros iguais aos desta terça-feira, sobretudo para mostrar ainda mais sobre os processos que levam à criação dos rótulos.

"Aprendemos a tomar vinho e, quanto mais você conhece das garrafas, o desejo de descobrir aumenta cada vez mais. Compartilhamos e vivemos muito desse universo, aprendendo, na prática, como enófilos. Seja com enoturismo, seja com outras experiências, tanto em Brasília quanto fora, aprendemos bastante com as vinícolas", finaliza.



