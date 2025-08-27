InícioCidades DF
Comemoração

30 anos do vinho Catalina: celebração reúne convidados no Atacadão Dia a Dia

A vinícola chilena Santa Ema comemorou três décadas da criação do vinho Catalina, um dos mais importantes da marca, em um evento no Atacadão Dia a Dia

Andrés Sanhueza, CEO da marca, e Rossana Pavone, dona da vinícola - (crédito: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)
Uma noite intimista e especial, regada de amigos e convidados. Nesta terça-feira (26/8), o Atacadão Dia a Dia comemorou os 30 anos do Catalina, um dos vinhos mais simbólicos da Santa Ema, vinícola chilena popular pela tradição que atravessa gerações mundo afora. O encontrou contou com uma degustação vertical das safras 2015, 2018 e 2021 da marca, além de uma charcutaria harmonizada e preços acessíveis para aqueles que sonhavam em adquirir um rótulo. 

Na comemoração, mais de 40 convidados estiveram presentes, especialmente os que fazem parte do Clube DD. A experiência enogastronômica aconteceu na área exclusiva da adega do Dia a Dia Atacadista. No entanto, antes de entrar no que teve de melhor nessa reunião, é necessário fazer uma viagem no tempo, contando um pouco de como essa história começou. 

diretor executivo do Atacadão Dia Dia, José Leandro Assis
O diretor executivo do Atacadão Dia a Dia, José Leandro Assis (foto: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)

O Santa Ema Catalina é uma homenagem de Don Félix Pavone Arbea, fundador da vinícola, à sua esposa, Catalina Moreno Rodillo. Assim, cada garrafa é personalizada e revestida com uma etiqueta de pano, assinada e colocada à mão, pessoalmente, por ela. Na terceira geração da família, Rossana Pavone, atual dona da vinícola, afirma que estar no Brasil representando a história de seus antepassados é uma honra e tanto. 

Mais do que isso, vê com bons olhos essa relação que nasceu e permanece há muito tempo. "Temos muitos representantes aqui, em solo brasileiro. Estarmos em Brasília, celebrando o nosso vinho Catalina, nos enche de orgulho e de prazer. Nosso principal mercado é este, esse país que sempre nos recebe bem", destacou Rossana. 

Enólogo-chefe e CEO da marca, Andrés Sanhueza também partilha do mesmo sentimento. Para ele, é um privilégio saber que o Santa Ema percorre o mundo levando o melhor desse universo às pessoas. "Estamos muito contentes de estar em Brasília, representando a nossa vinícola. Aqui, completamos 30 anos de história da Catalina. É um vinho muito reconhecido, do qual os brasilienses gostam muito", acrescentou. 

Enorme privilégio

No encontro, o diretor executivo do Atacadão Dia Dia, José Leandro Assis, contou sobre essa relação exclusiva com a vinícola. Por meio desse relacionamento, consegue identificar a preferência dos clientes quanto aos rótulos que mais lhe agradam. Podendo, assim, trazer a melhor variedade de garrafas possíveis. 

"Temos uma parceria com a vinícola Santa Ema, que está entre as quatro vinícolas premium do Chile. Eles têm mais de 70 anos e uma história muito bonita. Esse evento comemora essa trajetória tão especial", ressaltou José. Dessa forma, o diretor executivo pensa, ainda, no quanto essa união Brasil e Chile contribui para que as pessoas consigam descobrir mais sobre esse mundo — que é menos distante do que parece.

Rafaela Fernandes Heleno e o marido Diogo Heleno Louzeiro
Rafaela Fernandes Heleno e o marido Diogo Heleno Louzeiro (foto: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)

Nas redes sociais Rafaela Fernandes Heleno (@vinhoporacaso), 32, e o marido Diogo Heleno Louzeiro, 35, compartilham um pouco desse mundo dos vinhos. Presente no evento, a influenciadora e empresária comentou sobre a importância de mais encontros iguais aos desta terça-feira, sobretudo para mostrar ainda mais sobre os processos que levam à criação dos rótulos. 

"Aprendemos a tomar vinho e, quanto mais você conhece das garrafas, o desejo de descobrir aumenta cada vez mais. Compartilhamos e vivemos muito desse universo, aprendendo, na prática, como enófilos. Seja com enoturismo, seja com outras experiências, tanto em Brasília quanto fora, aprendemos bastante com as vinícolas", finaliza. 

 

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 27/08/2025 05:00
