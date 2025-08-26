Livraria Platô recebe o filósofo Vladimir Safatle para lançamento de livro

A livraria Platô promoverá o Ato de publicação, nesta terça-feira (26/8), às 19h30. O evento receberá o lançamento dos livros Pensar após Gaza, de Franco "Bifu" Berardi e Vladimir Safatle, e A última guerra?, de Elias Sanbar. As duas obras foram editadas pela N1 Edições. O Ato também terá a presença de 10 convidados.

Tanto a obra Pensar após Gaza quanto A última guerra? propõem reflexões sobre temas como os direitos humanos e os conflitos em Gaza. Vladimir Safatle é Professor na Universidade de São Paulo (USP), filósofo, músico e psicanalista. Franco Berardi é italiano, filósofo e escritor e Elias Sanbar é historiador palestino.

Os participantes do evento serão Ibrahim Alzeben, embaixador da Palestina; o sociólogo e poeta Ian Viana; o artista Rafael Ops; Murillo Fellipe e o poeta Francisco K. Também estarão presentes a professora Luciana Barreto, o jornalista Pedro Batista, o professor Alfredo Feres, a poeta Gabriela Freitas e a secretária de relações institucionais da FEPAL, Maynara Nafe.

Serviço

Ato de publicação

Nesta terça-feira (26/8), às 19h30, na livraria Platô (CLS 405 BLOCO A LOJA 12). Entrada gratuita.