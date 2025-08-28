Com Cielo de olho, DF vira polo de negócios e de talentos na tecnologia

O setor de tecnologia está empenhado em transformar o Distrito Federal num polo de negócios e talentos. A ideia é divulgar as necessidades das empresas e as oportunidades para os profissionais brasilienses. Um exemplo é a expansão da área de dados e inteligência artificial (IA) da Cielo, a gigante em meios de pagamentos. Ela vai abrir 12 vagas para especialistas no assunto para melhorar produtos, serviços e a experiência dos clientes.

Entre os avanços recentes da área estão soluções voltadas às finanças do negócio, como a oferta digital de produtos de antecipação, e melhorias nas operações logísticas, com modelos inteligentes que monitoram remotamente os terminais e agilizam o suporte técnico. A inteligência artificial também passou a apoiar diretamente a força comercial: os gerentes contam com uma assistente de vendas que recomenda, com base em IA, ofertas, condições e contratos personalizados conforme o perfil de cada cliente. Essa aplicação estratégica da tecnologia tem impulsionado a excelência no atendimento e fortalecido a conquista e retenção de clientes.

"Este movimento representa um passo fundamental na Cielo. Com ele, a companhia adota uma abordagem holística para transformar a forma como opera e interage com o mercado", diz Carlos Alves, vice-presidente da Cielo. "Ao integrar soluções de IA e fomentar uma cultura de inovação, a Cielo se posiciona para oferecer produtos e serviços de alta qualidade e manter a competitividade em um cenário dinâmico."

De acordo com o executivo, as soluções desenvolvidas por este setor têm potencial de otimizar processos internos e alcançar centenas de milhares de negócios e milhões de consumidores finais. De olho em oportunidades como essa, o Sindicato da Indústria da Informação do Distrito Federal, o Sinfor-DF, vai fornecer um banco de currículos de profissionais da área. A plataforma está em teste.

800 vagas com bolsas integrais

Fazer um curso de qualificação ainda neste ano sem gastar nada com um selo de qualidade reconhecido pelo MEC é uma realidade, mas o tempo está correndo. O Senac-DF está com inscrições abertas para mais de 800 vagas em cursos livres totalmente gratuitos, e o prazo para garantir uma delas vai somente até a quarta-feira da semana que vem.

As bolsas fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), destinado a pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos. A seleção segue a ordem de inscrição e os pré-requisitos de cada curso. Ou seja, quem se inscreve primeiro tem mais chances de conquistar a vaga.

Os cursos abrangem setores estratégicos para o mercado de trabalho, como beleza, gastronomia, moda, saúde, tecnologia, turismo e gestão. A proposta é unir teoria e

prática em laboratórios equipados, garantindo que o aluno esteja pronto para atuar profissionalmente logo após a formação. Os interessados devem acessar o site df.senac.br

para consultar a lista completa de cursos por unidade e realizar a inscrição.

Motos nas passagens na Asa Norte

Os casos de furtos estão entre as principais preocupações dos comerciantes da Asa Norte, principalmente nas quadras 200 e 400. Duas semanas atrás, por exemplo, a PM prendeu um homem em um supermercado na 402 Norte. Ele tinha sido flagrado com produtos subtraídos no valor de R$ 42,46.

Levado à 5ª DP, os policiais descobriram que ele tinha sido detido pelo mesmo crime mais duas vezes em um período de um mês. Acabou liberado em ambas. "A gente vê que é um trabalho de enxugar gelo, a PM prende, mas dias depois a mesma pessoa está circulando de novo na região, em meio à crescente população de rua", diz um comerciante da 404 Norte.

A PM tem colocado patrulhas nos balões das quadras comerciais e mantém um grupo de WhatsApp com moradores e comerciantes para acelerar o atendimento das ocorrências. E, agora, é feito também o policiamento com motos nas passagens subterrâneas do Eixão e eixinhos.

Empreendedorismo em foco

O VOGA Conference vai reunir amanhã, a partir das 8h, no Royal Tulip, líderes, empreendedores, investidores e profissionais de diversas áreas para discutir temas estratégicos como empreendedorismo, economia, política, investimentos e muito mais.

Com palestras e painéis que ampliam a visão sobre os desafios e oportunidades do Brasil e do mundo, serão discutidos temas como planejamento patrimonial e sucessório; inflação, juros e riscos ocultos; perspectivas para o setor imobiliário; bolsa brasileira diante do novo ciclo político; oportunidades no mercado de ações; entre outros.

1.567

Quantidade de luminárias que serão instaladas no Lago Sul, em investimento anunciado pela CEB IPes. Todas são de LED, tecnologia que garante mais eficiência, economia de energia e segurança para a população. Nesta etapa, 577 novas luminárias serão instaladas nas quadras QI 27 e QI 29. Além disso, outras 825 unidades serão implantadas nas quadras QI 9, 11, 15 e 16, além da QL 19. A modernização também alcançará as quadras QL 1, 2, 4 e 6, que receberão 165 novos pontos de luz.