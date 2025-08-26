Motorista que atropelou dono de restaurante em Taguatinga se entrega à polícia

Mais conhecido como mineiro, Enio Barcelos tinha 60 anos - (crédito: Material Cedido ao Correio)

O motorista suspeito de atropelar e matar o comerciante Enio Barcelos, de 60 anos, apresentou-se à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta segunda-feira (25/8), três dias após o acidente que ocorreu na sexta-feira (22/8), em Taguatinga.

De acordo com o delegado-chefe da 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), Raphael Seixas, o autor, 56, compareceu à unidade acompanhado do advogado. “O delegado de polícia responsável aguarda o resultado da perícia realizada no local e do veículo para conclusão e proceder, sendo o caso, o devido indiciamento”, informou a corporação.

Acidente

Enio Barcelos era dono do Restaurante São Miguel, um dos mais tradicionais da região, e foi atingido por um Fiat Siena preto enquanto atravessava a rua no Setor C Sul. Segundo testemunhas, o impacto lançou o comerciante para o alto.

O motorista fugiu do local sem prestar socorro. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado, mas constatou o óbito ainda no local. Policiais militares do 2º Batalhão preservaram a cena até a chegada da perícia da Polícia Civil e do Instituto de Medicina Legal (IML), que realizou a remoção do corpo.