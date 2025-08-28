Trânsito da Epig terá mudanças a partir de sexta-feira (29/8)

Trânsito da Epig terá mudanças a partir de sexta-feira - (crédito: Divulgação)

O trânsito do Distrito Federal passará por novas alterações a partir da próxima sexta-feira (29/8), especialmente na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig).

Os motoristas que circulam pela região devem redobrar a atenção às mudanças, que fazem parte de ajustes voltados a garantir maior fluidez e segurança, segundo informou o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro.

Entre as novidades, estão os três novos viadutos construídos ao longo da via. Os motoristas que seguem em direção ao Eixo Monumental deverão passar obrigatoriamente por cima dessas estruturas, localizadas nas proximidades da passarela da Octogonal e da sede da Polícia Civil do Distrito Federal.

Para quem precisa acessar o Setor Policial, a entrada será feita por meio de uma nova alça de acesso. Já o tráfego por baixo dos viadutos será interrompido para permitir a execução do encaixe das faixas de rolamento.

Todas as faixas da Epig no sentido Eixo Monumental estarão liberadas entre os novos viadutos e as proximidades do acesso ao Parque da Cidade, que voltará a funcionar após ter ficado interditado desde junho.

Faixa reversa

A operação da faixa reversa também sofrerá alterações: apenas um pequeno trecho, na entrada do Setor de Indústrias Gráficas (SIG), continuará em funcionamento no sentido Eixo Monumental, devendo ser usado pelos motoristas que desejam acessar a Câmara Legislativa.

Além disso, um novo acesso às vias que passam por trás do SIG estará disponível, facilitando a chegada a edifícios comerciais, estacionamentos e à sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

No sentido Taguatinga, os motoristas que seguem para a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) deverão utilizar um novo desvio à esquerda, na altura do Sudoeste, enquanto o acesso ao Terraço Shopping e à Octogonal permanece sem alterações.

Ciclovia

Outra novidade é a liberação da ciclovia que liga a EPTG ao Terminal Asa Sul, passando pelo Setor Policial Sul, agora disponível para ciclistas.