Sobradinho terá interrupção de energia nesta sexta-feira (29)

Moradores de duas localidades de Sobradinho ficarão sem energia elétrica nesta sexta-feira (29/8). A interrupção está prevista para ocorrer entre 10h e 16h na DF-205, Km 6, Núcleo Rural Caatingueiro, Quadra 3, e no Núcleo Rural Sobradinho, Chácara 54, casas 2 e 3.

Leia também: Mecânico que sumiu ao sair de casa para visitar irmã é encontrado morto em mata

Segundo a Neoenergia Brasília, a suspensão temporária é necessária para a execução de serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica, com o objetivo de garantir maior segurança aos técnicos e à comunidade. Caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento poderá ser restabelecido sem aviso prévio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A concessionária reforça que, além dos desligamentos programados, interrupções emergenciais também podem ocorrer em qualquer região do Distrito Federal. Nesses casos, os clientes devem registrar a ocorrência pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala têm à disposição o número 0800 701 0155, com atendimento via aparelho adaptado.