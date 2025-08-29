Motociclista fica ferida após colisão com carreta na EPIA Sul

Durante o atendimento, parte da via precisou ser interditada, o que impactou o trânsito na região - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma colisão entre uma motocicleta e uma carreta deixou uma mulher ferida na noite desta quinta-feira (28/8), na EPIA Sul, altura da quadra 7 do Setor de Mansões Park Way (SMPW), sentido Santa Maria.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), no local, os militares encontraram a condutora da motocicleta Honda Biz vermelha, de 34 anos, embaixo do caminhão Scania branco.

A mulher apresentava graves lacerações na perna direita. O motorista da carreta não sofreu ferimentos. A vítima recebeu atendimento imediato, foi estabilizada e encaminhada consciente e orientada ao Hospital de Base (HBDF).

Durante o atendimento, parte da via precisou ser interditada, o que impactou o trânsito na região. A PMDF assumiu a ocorrência após a conclusão dos trabalhos de resgate. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.