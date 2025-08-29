Calor predomina no DF, com máxima de 32 °C e baixa umidade

O Distrito Federal terá mais um dia quente e seco nesta sexta-feira (29/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros variam entre 14 °C, nas primeiras horas do dia, e 32 °C, no período da tarde. A umidade relativa do ar começa em torno de 65%, mas pode chegar a apenas 15% nas horas mais quentes.

O predomínio será de sol, com poucas nuvens ao longo do dia. A previsão indica que o fim de semana seguirá em condições semelhantes, com mínimas de 12 °C a 13 °C e máximas em torno de 30 °C.

Diante do clima seco, o meteorologista Olívio Bahia reforça os cuidados com hidratação, uso de protetor solar e a recomendação de evitar exercícios intensos sob o sol forte. "É preciso redobrar os cuidados com a saúde. Serão dias secos e de muito calor no DF", orientou o meteorologista.