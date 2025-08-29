Acidente fere duas pessoas no Noroeste nesta sexta; veja vídeo

No início da manhã desta sexta-feira (29/8), duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito no Noroeste. O sinistro ocorreu na pista EPAA, DF 010, após o Setor Militar Urbano (SMU), sentido Palácio do Buriti.
Entre os feridos estava o condutor do carro preto identificado como L.R.C, de 39 anos, que ficou preso às ferragens devido ao impacto. Após remoção e avaliação, ele foi encaminhado para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) com suspeita de fratura na perna esquerda.
Além desse condutor, uma criança também foi atendida. No momento que as equipes do Corpo de Bombeiros do distrito (CMDF) chegaram ao local, a criança, identificada como E.G.R.C, de 10 anos, estava no chão. Ela se queixou de dores nas costas e cabeça, além de apresentar escoriações pelo corpo. A criança também foi encaminhada, consciente, orientada e estável, ao Hospital de Base do Distrito Federal com suspeita de traumatismo craniano leve.
A condutora do outro veículo, A.P.E.S, de 49 anos, não apresentava ferimentos e dispensou transporte hospitalar. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.
