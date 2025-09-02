Policiamento reforçado na Esplanada para o julgamento de Bolsonaro

Começa nesta terça-feira (2/9), às 9h, no Supremo Tribunal Federal (STF), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Para garantir a ordem na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) montou um esquema especial, que inclui operações conjuntas com forças locais e federais, monitoramento em tempo real e reforço do policiamento.

O Protocolo de Ações Integradas (PAI), elaborado pela SSP/DF, define as diretrizes para a atuação das instituições, órgãos e agências envolvidos na segurança. O objetivo, segundo a pasta, é "garantir a preservação da ordem, mobilidade e prestação dos serviços públicos" durante o período de maior movimentação. As mudanças começaram na segunda-feira (1º/9) e seguem até o fim do julgamento, previsto para 12 de setembro.

O Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob) e a Polícia Judicial do STF serão responsáveis pelo monitoramento do perímetro da Corte. Equipamentos de última geração, como drones com câmeras térmicas, permitirão varreduras diurnas e noturnas, capazes de identificar movimentações suspeitas.

Na segunda-feira, também foi instalada a Célula Presencial Integrada de Inteligência, vinculada à Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (Dpcev), na sede da SSP/DF. O espaço reúne mais de 20 órgãos locais e federais de segurança — para agilizar o compartilhamento de informações, reduzir o tempo de resposta e intensificar ações preventivas — e foi criado após uma tentativa de ataque à bomba ao STF, em novembro do ano passado.

"A partir dessa célula de inteligência, estamos fazendo todas as análises, desde rastreamento de redes e hotéis até a vinda de carros para Brasília. Qualquer movimentação estranha, seja na internet, seja no perímetro físico, estaremos em condições de atuar prontamente", afirmou o secretário-executivo de Segurança Pública do DF, Alexandre Patury.

A Praça dos Três Poderes foi cercada por grades, com ponto de entrada controlado. No local, policiais militares acompanham a movimentação. "Hoje (ontem) não há fechamento total da área, mas, caso a célula de inteligência identifique alguma situação suspeita, a praça pode ser interditada imediatamente, em questão de minutos", disse Patury.

O policiamento foi reforçado em vias de acesso, como S1, S2 e L4 Sul. O comando móvel da Polícia Militar está posicionado ao lado da Praça dos Três Poderes.

Estrutura

Segundo Patury, o Ciob conta com 70 posições de monitoramento, reunindo representantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar, Polícia Civil e Detran. "Qualquer necessidade de intervenção, inclusive, médica, é acionada de imediato. O atendimento está em prontidão permanente", explicou.

O acesso ao prédio do STF será controlado com uso de detectores de metais e cães da polícia farão a varredura nos arredores. A segurança interna dos ministros e das instalações do Supremo seguirá sob responsabilidade da Polícia Judicial do STF. "A segurança pública funciona extra-muros. Mas há plena integração com a polícia do STF, que cuida da proteção direta aos ministros e à Corte", reforçou o secretário-executivo.

A SSP/DF não identificou indícios de manifestações relacionadas ao julgamento. Mesmo assim, a orientação é de atenção redobrada, especialmente por conta da proximidade com as comemorações do 7 de Setembro. "O planejamento é dinâmico. Se houver necessidade, novas medidas serão tomadas rapidamente", concluiu.

Repercussão

Quem circulou pela Esplanada, na segunda-feira, notou um ambiente mais movimentado do que o habitual. Grades foram instaladas em vários pontos e a presença policial chamou atenção de turistas e trabalhadores.

A turista pernambucana Ionara Nascimento, que veio a Brasília com a família para passear, relatou ter percebido mudanças. "Já tínhamos vindo em outra época e, desta vez, o policiamento está maior e a área mais fechada. Mas está tudo tranquilo, sem manifestação. Viemos de transporte por aplicativo e não tivemos problema para chegar", disse.

A mãe dela, Hosana Nascimento, destacou a importância do policiamento. "Não só para a população que passará por aqui, mas também para quem está trabalhando e para quem vai ser julgado", comentou.

Comerciantes, por outro lado, demonstraram preocupação. Patrícia dos Santos, que trabalha há 20 anos em frente ao STF, comentou que o local está mais movimentado. "Tem muito mais policiamento do que o normal e curiosos vindo ver as grades. Desde os eventos de 8 de janeiro, a praça nunca mais foi a mesma. Só espero que isso acabe logo e que tudo volte ao normal", ressaltou.

7 de Setembro

Para o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, o policiamento na região central de Brasília será reforçado com tropas especializadas e alterações no trânsito, a partir das 17h de sábado. A Praça dos Três Poderes terá acesso restrito e proteção por gradis, enquanto arquibancadas e palanques terão entradas exclusivas para autoridades e público em geral. Linhas de revista estarão distribuídas nos acessos à Esplanada, além de equipes de emergência e combate a incêndios.

O público poderá utilizar os estacionamentos dos anexos dos ministérios, setores Bancário, Comercial e de Autarquias. Os ônibus dos participantes do desfile terão espaço reservado na Praça da Cidadania, ao lado do Teatro Nacional. O Eixão do Lazer funcionará normalmente, fechado para veículos e liberado para pedestres.

Será proibido entrar na Esplanada com objetos que representem risco à segurança, como garrafas de vidro, mastros de bandeira, sprays, aerossóis, réplicas de armas, fogos de artifício e drones não autorizados. As revistas pessoais serão feitas nos acessos principais — via S1, lateral da Catedral e escadarias dos ministérios — e poderão ocorrer também no meio do público, se necessário.









