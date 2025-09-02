InícioCidades DF
DF tem dia seco com alerta do Inmet para baixa umidade

Temperaturas variam entre 14°C e 31°C nesta segunda-feira. Inmet emite aviso de perigo potencial para o Distrito Federal

Inmet emite alerta de baixa umidade nesta terça-feira (02/09) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O Distrito Federal enfrenta mais um dia de calor e clima seco nesta terça-feira (2/9). A mínima registrada foi de 14°C na região do Paranoá, enquanto as máximas devem alcançar entre 30°C e 31°C no meio da tarde. Pela manhã, a umidade relativa do ar chegou a 85%, mas a previsão é de que caia para cerca de 20% nas horas mais quentes do dia, o que eleva o risco de incêndios florestais.

Diante do cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de baixa umidade para o Distrito Federal, com grau de severidade classificado como perigo potencial. O alerta começou às 10h da segunda-feira e segue até as 10h de terça-feira (2/9), prevendo índices entre 30% e 20%.

Segundo o Inmet, há risco de incêndios florestais e riscos à saúde, principalmente para crianças e idosos. O instituto orienta a beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e não se expor ao sol nas horas mais quentes do dia. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193). 

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 02/09/2025 08:59
