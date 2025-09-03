Segundo dia de julgamento: movimentação tranquila em condomínio de Bolsonaro

Fachada do condomínio Solar de Brasília, quadra III, no Jardim Botânico, onde Bolsonaro mora - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A PRESS)

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro chega ao segundo dia, nesta quarta-feira (3/8). Supremo Tribunal Federal (STF), analisa denúncias relacionadas à tentativa de golpe de Estado e a outros crimes atribuídos ao ex-chefe do Executivo e a aliados próximos.

Nesta manhã, o ambiente em frente ao condomínio Solar de Brasília, quadra III, no Jardim Botânico, onde Bolsonaro mora, permaneceu tranquilo, sem registro de manifestações de apoiadores ou opositores. Além disso, não houve presença de policiamento ostensivo no local.

Na abertura do julgamento, realizada nesta terça-feira (2), Bolsonaro não compareceu. Entre as acusações, estão crimes como organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, além de danos ao patrimônio público. O julgamento ainda deve se estender por outras datas já previstas na agenda do STF.

Confusão

Na tarde desta terça-feira (2/9), apoiadores e opositores à condenação brigaram em frente à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, no condomínio Solar de Brasília. O confronto ocorreu em ao meio a julgamento de Bolsonaro, que está em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

A confusão ocorreu quando integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Teto (MTST) protestavam de um lado da rua. Ele levaram um boneco inflável que era uma caricatura de Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica.

Do outro, aliados do ex-presidente, vestidos de verde e amarelo, gritavam palavras de ordem conta a condenação de Bolsonaro.