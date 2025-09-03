Luan Pereira supera Dado e volta a dançar coladinho em Wanessa - (crédito: Reprodução/Instagram)

Em meio aos rumores de tensão nos bastidores do Dança dos Famosos, Wanessa Camargo, de 42 anos, e Luan Pereira, de 22, apareceram se divertindo juntos nesta terça-feira (2).

O vídeo compartilhado nas redes sociais mostra os dois dançando a coreografia de “Você e Sua Amiguinha”, parceria entre Luan e MC Daniel.

A publicação veio dias depois de um episódio conturbado envolvendo o sertanejo e Dado Dolabella, ex-namorado da cantora.

Na legenda, o cantor brincou: “Wanessa, bora andar de Dodge Ram”. Ela respondeu com bom humor: “Ainda estou aprendendo as dancinhas (risos) mas até que fui bem, né? Amei”.

O clima leve entre os dois contrasta com a polêmica recente que envolveu Dado. Segundo relatos, o ator teria empurrado Luan Pereira durante uma confraternização do elenco do quadro exibido no "Domingão com Huck", motivado por uma crise de ciúmes.

Nas redes sociais, Luan comentou o episódio e chegou a chamar o ator de “agressor”, reforçando o desconforto gerado pela situação. Desde então, internautas especulavam como estaria o ambiente entre ele e Wanessa nos bastidores da atração.

A dúvida, no entanto, foi sanada com o vídeo compartilhado pelos famosos.