Gêmeas siamesas engravidam juntas, mas só uma é casada; entenda - (crédito: Reprodução/Instagram)

Duas das siamesas mais conhecidas do mundo voltaram a ser assunto nas redes sociais após surgirem em público acompanhadas de um bebê, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos.

Abby e Brittany Hensel, que compartilham o mesmo corpo, mas têm cabeças e cérebros distintos, foram vistas segurando um bebê conforto em duas ocasiões recentes, intensificando especulações sobre uma possível maternidade.

Uma publicação no TikTok, feita ainda em dezembro de 2024, já havia despertado a curiosidade dos seguidores ao sugerir que uma gravidez poderia estar a caminho.

Na última sexta-feira (29), as duas foram flagradas na porta da escola onde lecionam acompanhadas de colegas e com o bebê. Atualmente elas estão afastadas do cargo.

Só uma se casou



Apenas Abby é casada legalmente com Josh Bowling, enfermeiro e veterano do exército. Já Brittany, que compartilha o mesmo sistema reprodutor com a irmã, se identifica como assexual e não mantém nenhum vínculo romântico com o cunhado.

Como as gêmeas aprenderam os movimentos

Apesar de dividirem o mesmo tronco, Abby e Brittany aprenderam a coordenar os movimentos com uma precisão impressionante. Enquanto Abby comanda o lado esquerdo, Brittany é responsável pelo direito. Elas têm dois corações, dois pares de pulmões e compartilham órgãos vitais da cintura para baixo — incluindo os genitais.

Entenda a condição rara

A condição, conhecida como parapago dicefálico, é um fenômeno raro da medicina. Estima-se que gêmeos siameses ocorram em um a cada 50 mil nascimentos, sendo casos como o delas ainda mais incomuns.

A divisão tardia do embrião, por volta do 12º dia, contribuiu para a complexidade anatômica que faz da história das Hensel um caso quase único.

Famosas desde a infância

A trajetória das irmãs rumo à fama começou ainda na juventude, quando participaram do programa da apresentadora Oprah Winfrey. O sucesso rendeu um reality show próprio, que as transformou em símbolos de resiliência e superação diante de uma condição médica extremamente rara.