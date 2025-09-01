Aumento das secretárias está em vigor; veja detalhes

Os presidentes da Fecomércio, José Aparecido Freira, e do SIS-DF, Rosineide da Silva Fernandes de Lima, assinam a nova convenção coletiva de trabalho - (crédito: Divulgação)

A nova convenção coletiva de trabalho (CCT) das secretárias (os) do Distrito Federal já está em vigor. Com validade até 30 de abril do ano que vem, o acordo firmado entre a Fecomércio-DF e o sindicato laboral (SIS-DF) estabelece reajuste salarial de 6%, que corresponde à reposição da inflação acumulada no período, acrescida de 1% de ganho real.

Com o reajuste, os pisos salariais passam a ser de R$ 1.931,22 para secretária (o) técnica (o) de nível médio (CBO 3515-05 ou 3515) e de R$ 3.219,22 para secretária (o) executiva (o) de nível superior (CBO 2523-05 ou 2523). O vale-refeição/alimentação subiu para

R$ 25 por dia trabalhado.

Para o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, o acordo "traz mais segurança jurídica, organiza as condições de trabalho e protege direitos de forma coletiva, adaptando as regras às necessidades de cada segmento e equilibrando os interesses de todos". A presidente do SIS-DF, Rosineide da Silva Fernandes de Lima, destacou que, mesmo diante de um cenário econômico instável, a negociação garantiu avanços.

A convenção abrange cerca de 5 mil profissionais no Distrito Federal, que atuam em diferentes segmentos do comércio e serviços. Com a negociação, secretárias e secretários de escritórios, consultórios, empresas comerciais e demais estabelecimentos do setor passam a ter garantias salariais e benefícios próprios.

Celebração dos 55 anos do Sindivarejista

Os 55 anos de criação do Sindicato do Comércio Varejista do DF, o Sindivarejista, foram celebrados em um jantar que reuniu empresários, políticos e outras personalidades, na semana passada.

O presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, afirmou que a defesa dos interesses do varejo é uma das principais metas da entidade, criada em 1970. "Defendemos os interesses de 40 mil empresas onde trabalham cerca de 150 mil pessoas", frisou.

A vice-governadora Celina Leão, em seu pronunciamento, disse que "o varejo cresce e inova e ele é a mola propulsora do empreendedorismo e do progresso. O papel do Sindivarejista é histórico", acentuou.

O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, exaltou o trabalho do Sindivarejista voltado para o crescimento do comércio, gerando empregos e renda, além de desenvolvimento econômico.

Programa de benefícios

O Conjunto Nacional lança hoje o aMais, programa de benefícios da Ancar Ivanhoe que promete transformar a experiência de consumo no shopping. A iniciativa combina fidelização e gamificação em busca do engajamento dos clientes.

Com o aMais, os clientes poderão acumular pontos ao cumprir desafios mensais, como participar de eventos, registrar notas fiscais, visitar lojas parceiras, utilizar serviços do shopping e até adotar práticas sustentáveis, como levar materiais recicláveis. Esses pontos poderão ser trocados por prêmios instantâneos, descontos exclusivos e experiências diferenciadas, incluindo jantar no Outback, sorvete da Berry's e creme de mãos L'Occitane.

Para a superintendente do Conjunto Nacional, Renata Salino, o lançamento do aMais marca um novo capítulo para o shopping. "Estamos trazendo inovação, tecnologia e recompensas que transformam a jornada do consumidor em algo único e envolvente. Queremos oferecer mais do que compras, uma experiência divertida, interativa e que valoriza o dia a dia dos brasilienses."

Bastidores de Ibiúna

Uma das novidades do mercado editorial é Sitiados — a saga do Congresso de Ibiúna, do jornalista Jason Tércio. Lançado pela editora Matrix, o livro de 296 páginas (R$ 80) detalha os bastidores da preparação clandestina do evento, em um enredo que mistura jornalismo investigativo, crônica histórica e suspense. Autor de oito livros, entre eles a biografia de Mário de Andrade, Tércio já foi finalista do Prêmio Jabuti.

R$ 6 milhões

Valor das dívidas renegociadas de quase 200 produtores rurais com a Empresa de Regularização de Terras Rurais (ETR), entre 16 de junho e 16 de agosto, com condições especiais para pagamentos estipulados por meio da emissão nominal, de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) e de Concessão de Direito de Uso Oneroso (CDU) terras.





