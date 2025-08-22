Homem é condenado por agredir ex-companheira e tentar matar outro homem

A Justiça do Distrito Federal condenou Thalisson Melo dos Santos à 15 anos, seis meses e 27 dias de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio, lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.

Segundo a acusação, o crime ocorreu em 27 de outubro de 2024, na QNO 19 de Ceilândia, após uma crise de ciúmes do réu contra a ex-companheira, com quem manteve um relacionamento de cerca de oito meses. Ele agrediu a vítima com socos, chutes e puxões de cabelo, além de xingá-la e ameaçá-la de morte.

Durante as agressões, um homem tentou defender a mulher, mas foi atacado posteriormente por Thalisson, que retornou ao local com uma faca e tentou esfaqueá-lo. A vítima sobreviveu após atendimento médico.

O julgamento ocorreu nesta terça-feira (19/8), no Tribunal do Júri de Ceilândia, e teve como base denúncia apresentada pela Promotoria de Justiça. O Conselho de Sentença reconheceu todas as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público: motivo fútil, já que o homem defendia a ex-companheira, e recurso que dificultou a defesa da vítima, atacada de surpresa.

