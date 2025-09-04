MPDFT vistoria obra de viadutos do Eixão Norte e cobra entrega no prazo; vídeo

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) fez uma vistoria técnica nas obras de recuperação estrutural dos viadutos 10 e 11, que ficam no início do Eixão Norte. A inspeção teve como objetivo acompanhar o progresso da intervenção, verificar as condições de segurança e avaliar os impactos na mobilidade urbana, com atenção especial ao cumprimento do cronograma previsto.

Até o momento, apenas 34% dos trabalhos foram concluídos, mas a expectativa é de que a recuperação seja finalizada no primeiro semestre de 2026, com a abertura da via inferior antes do início do ano letivo. Segundo o procurador dos direitos do cidadão, Eduardo Sabo, a entrega no prazo é crucial, pois os viadutos constituem um eixo principal de deslocamento para milhares de pessoas.

“O impacto da obra ultrapassa os limites físicos do canteiro e afeta diretamente o cotidiano de milhares de cidadãos que utilizam essa via como principal eixo de deslocamento, inclusive usuários do transporte público coletivo. Para além dos evidentes prejuízos relacionados ao tempo de deslocamento, causa-nos preocupação as implicações à segurança viária, à integridade de pedestres e motoristas, bem como à acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida”, afirmou o procurador. Veja:

A visita feita pela equipe de fiscalização nessa quarta-feira (3/9), contou com a participação de Sabo, e dos engenheiros civis do MPDFT Daniel Fernandes e Raúl Burnett. Eles foram recebidos pelo presidente da Novacap, Fernando Leite, pelos diretores de edificação e de engenharia, além dos engenheiros e arquitetos responsáveis pela obra.

Diante da complexidade e do desgaste estrutural identificado, foi elaborado um termo aditivo. O MPDFT solicitou o envio desse termo e do projeto executivo, com justificativa para as alterações, além do aumento no número de trabalhadores para assegurar que o prazo de conclusão seja cumprido.

Em ofício enviado em 19 de agosto, a Procuradoria havia solicitado, em um prazo de 30 dias, informações detalhadas sobre a obra. Entre os pedidos estavam: cronograma atualizado, medidas para reduzir o impacto no tráfego (como rotas alternativas e comunicação com a população), cópias dos projetos executivos e demais informações que a Novacap considerasse pertinentes.

