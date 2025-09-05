Desligamento de energia afeta Lago Sul e Plano Piloto nesta sexta-feira

Em caso de falta de energia em outras áreas não programadas, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Moradores do Lago Sul e do Plano Piloto terão o fornecimento de energia elétrica interrompido nesta sexta-feira (5/9) para a realização de serviços de manutenção e modernização na rede. A suspensão é necessária para garantir a segurança dos técnicos e da população.

No Lago Sul, a interrupção afetará a QI 9, Conjunto 1. No Plano Piloto, o desligamento ocorrerá no Setor de Clubes Sul, Trecho 2, Conjunto 17, onde fica a AABB. Em ambas as regiões, a previsão é que o serviço dure das 10h às 16h.

Em caso de falta de energia em outras áreas não programadas, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva ou de fala podem usar o número 0800 701 0155, desde que possuam um aparelho adaptado.