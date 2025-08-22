Quatro regiões do DF ficam sem luz nesta sexta-feira (22/8)

Além dos desligamentos programados, outras regiões podem registrar falta de energia - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Regiões do Guará, Jardim Botânico, Sobradinho e Plano Piloto terão interrupção no fornecimento de energia nesta sexta-feira (22/8) para serviços de melhoria, modernização e manutenção da rede elétrica. A suspensão é necessária para garantir a segurança das equipes durante os trabalhos.

O desligamento está programado para ocorrer entre 10h e 16h. Serão afetados: no Jardim Botânico, o Condomínio Belvedere Green (conjuntos 01 e 02); no Guará, a QE 40; em Sobradinho, a Vila Rabelo; e no Plano Piloto, a Vila Planalto, Acampamento DFL, CS 01 e CS 06.

Caso o serviço seja concluído antes do previsto, a energia poderá ser restabelecida sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, outras regiões podem registrar falta de energia. Nesses casos, a orientação é acionar o serviço de atendimento pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala podem entrar em contato pelo 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado.