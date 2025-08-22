InícioCidades DF
Energia

Quatro regiões do DF ficam sem luz nesta sexta-feira (22/8)

A suspensão é necessária para garantir a segurança das equipes durante os trabalhos, que devem ocorrer entre 10h e 16h

Além dos desligamentos programados, outras regiões podem registrar falta de energia - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Além dos desligamentos programados, outras regiões podem registrar falta de energia - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Regiões do Guará, Jardim Botânico, Sobradinho e Plano Piloto terão interrupção no fornecimento de energia nesta sexta-feira (22/8) para serviços de melhoria, modernização e manutenção da rede elétrica. A suspensão é necessária para garantir a segurança das equipes durante os trabalhos. 

O desligamento está programado para ocorrer entre 10h e 16h. Serão afetados: no Jardim Botânico, o Condomínio Belvedere Green (conjuntos 01 e 02); no Guará, a QE 40; em Sobradinho, a Vila Rabelo; e no Plano Piloto, a Vila Planalto, Acampamento DFL, CS 01 e CS 06.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Caso o serviço seja concluído antes do previsto, a energia poderá ser restabelecida sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, outras regiões podem registrar falta de energia. Nesses casos, a orientação é acionar o serviço de atendimento pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala podem entrar em contato pelo 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado.

Saiba Mais

 

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/08/2025 08:00
x