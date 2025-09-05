Homem é preso por homicídio e ocultação de cadáver no Recanto das Emas

Homem é preso no Recanto das Emas com mandado por homicídio e ocultação de cadáver - (crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press. )

Um homem foi preso após uma ocorrência de violência doméstica contra a própria companheira. A ação aconteceu nesta quinta-feira (4/9), na Quadra 605, do Recanto das Emas. Durante a abordagem, policiais militares constataram que o suspeito ainda tentou se passar por outra pessoa, fornecendo dados falsos, mas sua identidade foi confirmada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o indivíduo tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio qualificado, corrupção de menores, destruição, subtração ou ocultação de cadáver e vilipêndio a cadáver.

Além dos crimes relacionados ao mandado, o homem também foi autuado por falsa identidade. O agressor foi conduzido para a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde permanece à disposição da Justiça.