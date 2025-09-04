Motociclista de 19 anos fica ferido em colisão na via do Jóquei Clube

Duas faixas da via foram interditadas temporariamente para o atendimento da ocorrência - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um motociclista de 19 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na Via do Jóquei, próximo à BR-070, no início da noite desta quinta-feira (4/9). A colisão aconteceu por volta das 18h31 no sentido Plano Piloto. A dinâmica exata do acidente ainda não foi confirmada e segue sob investigação.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontrou o motociclista, identificado como caído no chão. Ele estava consciente e orientado, mas se queixava de fortes dores. Após o atendimento de primeiros socorros no local, o jovem foi levado ao Hospital Regional de Taguatinga para receber cuidados médicos.

A condutora do veículo, um Hyundai Tucson, não precisou de atendimento hospitalar. Duas faixas da via foram interditadas temporariamente para o atendimento da ocorrência, causando lentidão no trânsito da região. A Polícia Militar (PMDF) também prestou apoio no local.

