Agências do Trabalhador oferecem 675 vagas de emprego no DF

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal começam esta sexta-feira (5/9) com 675 vagas de emprego abertas, com salários que podem chegar a R$ 6 mil. O valor mais alto é para a posição de mestre de obras em São Sebastião, que exige experiência, mas não escolaridade.

Outra remuneração de destaque é para gerente de loja e supermercado na Asa Sul. São 40 vagas com salário de R$ 4,5 mil, para candidatos que tenham ensino médio completo.

Para Pessoas com Deficiência (PCD), estão abertos 25 postos de fiel de depósito no Guará, com ganhos de R$ 1.518. Na mesma cidade, estudantes podem se candidatar a dez vagas de estágio como auxiliar de depósito, com bolsa de R$ 712.

Todos os postos de trabalho incluem benefícios. Os interessados em concorrer às vagas devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir presencialmente a uma das 15 Agências do Trabalhador, que funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Empregadores que desejam divulgar vagas podem se cadastrar nas unidades ou enviar um e-mail para gcv@sedet.df.gov.br. Também é possível usar o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).