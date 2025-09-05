Policial usa arma de choque para conter adolescente armado com faca; vídeo

Um Policial Militar precisou utilizar uma arma de choque para conter um adolescente, de 17 anos, que ameaçava moradores com uma faca, em Samambaia Norte. Segundo relatos da vizinhança, o jovem, bastante agressivo, chegou a afirmar que não tinha medo da polícia e tentou atingir quem se aproximava.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o caso ocorreu nesta quinta (4/9), na QR 407, após uma briga entre moradores do mesmo lote motivada por um cachorro. Durante a confusão, o adolescente teria tentado agredir um homem, de 21, que precisou se trancar em casa para se proteger.

Mesmo após diversas ordens para soltar a arma, o adolescente não obedeceu. Diante da resistência, os militares usaram o dispositivo elétrico para imobilizá-lo. A ação permitiu a apreensão da faca e garantiu a segurança dos moradores da região.

O jovem, que não possuía passagens anteriores, foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), junto com a vítima e testemunhas. O caso também foi registrado na 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia), responsável por adotar as providências cabíveis.