PCDF divulga a identidade dos foragidos que furtavam celulares em eventos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou a identidade dos criminosos que continuam foragidos após a operação, nesta sexta-feira (5/9), que teve como alvo uma quadrilha especializada em furtar celulares de alto valor em grandes eventos do DF e do Entorno. Foram presos indivíduos e outros seis estão sendo procurados: Wellington Freires Urias (Charlata), Pedro Ricardo Mendes Moraes, Leandro Cristiano do Nascimento Silva, Thaís Trindade Lins da Rocha, Danilo Pereira da Silva (Danilo “Gordão”) e Leonardo Rodrigues de Souza (Leo Hereto)

Segundo o delegado Fernando Cocito, chefe da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), a investigação começou na Festa do Morango de 2023, quando um dos suspeitos foi preso em flagrante. A partir daí, a polícia descobriu uma organização criminosa com 16 integrantes, atuando de forma estruturada e com divisão de tarefas: enquanto um grupo se infiltrava nos eventos para furtar principalmente iPhones, outro armazenava os aparelhos para dificultar a ligação com os autores. Uma terceira frente cuidava do desbloqueio, da revenda e até de transferências bancárias fraudulentas usando dados das vítimas.

A quadrilha, de acordo com os investigadores, operava há anos com alto grau de sofisticação, envolvendo pessoas já com passagens por furto, roubo, tráfico, homicídio, receptação e estelionato. Além da Festa do Morango, há indícios da atuação da rede criminosa em outros eventos, como o festival Só Track Boa e a Parada do Orgulho LGBTQIA+, ambos realizados no DF.

A operação mobilizou 60 policiais civis para cumprir 12 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão em Ceilândia, Samambaia, Santa Maria e até em São Luís (MA).















