PM fecha o cerco aos "Piratas dos Shoppings"

A Polícia Militar fechou o cerco contra cinco integrantes dos chamados "Piratas dos Shoppings", quadrilha de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do DF. João Victor da Silva Veras, Matheus Pereira Ribeiro, Lucas Dias Rodrigues e os irmãos Diego Gomes Bezerra e Matheus Junior Dias Bezerra são vinculados ao maior bando especializado no furto a joalherias e lojas de eletrônicos de shoppings de todo o país, e foram presos por subtrair 40 celulares em um estabelecimento comercial de Minas Gerais.

A prisão ocorreu na quinta-feira e é resultado de uma operação conjunta entre as polícias militares dos estados de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e do DF. Dois dos detidos — João Victor e Matheus Pereira — são os mesmos citados na série especial "A Rota Dourada do Crime", produzida pelo Correio e publicada em junho deste ano. A reportagem detalha como age o grupo, desde a articulação dos furtos, deslocamento e origem dos bens subtraídos.

A polícia chegou aos criminosos após quatro deles, João Victor, Matheus Pereira, Lucas Dias e Matheus Junior, furtarem um Ipad e 40 celulares de marcas variadas da loja Guga Smart, no Mar Center Shopping, em Minas Gerais. O crime ocorreu em 30 de agosto, por volta das 16h.

Segundo as investigações, o grupo saiu de um hotel da região e embarcou em um carro de transporte por aplicativo até o shopping. Câmeras do circuito de segurança flagraram a chegada e o momento em que dois deles arrombam a porta da loja. Enquanto isso, os outros dois ficaram no hall de entrada do shopping. Uma das artimanhas do bando é fingir desconhecimento entre eles, técnica usada para atrapalhar as investigações. No entanto, o monitoramento não deixou dúvidas da ligação entre eles. Isso porque, após o furto, os quatro se encontraram em um ponto e retornaram ao hotel em um carro.

Prisão

As ações de inteligência das Polícias Militares rastrearam os passos dos envolvidos. Os policiais descobriram que os quatro saíram de Minas e seguiram para o Rio de Janeiro. Do estado fluminense, enviaram, via Correios, a carga com os celulares furtados. Depois, viajaram para São Paulo, onde, segundo as investigações preliminares, pretendiam cometer um segundo furto.

As equipes descobriram o paradeiro dos quatro. Eles foram presos dentro de um imóvel, no centro de São Paulo, e, com eles, foram encontrados quatro celulares furtados. No mesmo dia, policiais militares do 52° Batalhão de Santo Antônio do Descoberto prenderam Diego Bezerra, irmão de Matheus, que tinha mandado de prisão em aberto. (DD)







