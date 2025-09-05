Homem acusado de homicídio em Goiás é preso no Núcleo Bandeirante - (crédito: freepik)

Um homem suspeito de cometer um homicídio no estado de Goiás foi preso no Núcleo Bandeirante nesta quinta-feira (4/9). O indivíduo circulava pela região em um veículo Fiat Palio quando foi localizado e abordado por policiais militares.

A ação foi uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Militar de Goiás (PMGO). Segundo informações repassadas pela corporação goiana, o homem estava sendo monitorado e havia fugido para o DF.

Equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 45), do 25º Batalhão da PMDF, iniciaram buscas na Avenida Dom Bosco e arredores até localizarem o carro trafegando pela DF-075 (APNB).

Após acompanhamento, o veículo foi interceptado próximo à terceira saída do Núcleo Bandeirante. Durante a abordagem, o suspeito confessou autoria do crime e sua identidade foi confirmada.

O criminoso foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde o caso foi registrado.