7 DE SETEMBRO

Manifestantes entoam "sem anistia" na Esplanada dos Ministério; vídeo

Apesar dos gritos com pedido de responsabilização de envolvidos nos atos antidemocráticos, clima do evento segue tranquilo

Apesar das manifestações pontuais, o clima no evento segue tranquilo - (crédito: Minervino Júnior/CB)
Durante o desfile cívico-militar deste domingo (7/9), na Esplanada dos Ministérios, parte do público entoou gritos de “sem anistia”. A expressão faz referência ao pedido de responsabilização de envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou, por volta das 9h30, o publico gritou "soberania não se negocia” e “Lula guerreiro do povo brasileiro”. Lula usa a faixa presidencial e uma gravata com as cores azul, verde e amarelo. A primeira-dama Janja Lula da Silva escolheu uma blusa branca e uma saia amarela. 

Veja vídeo:

A analista financeira Gilza Amarante, 61 anos, e a agente comunitária de saúde Sheila Amarante, 49, vieram do Recife para um compromisso e decidiram estender a viagem para participar das comemorações da Independência do Brasil em Brasília. Foi a primeira vez das duas na capital federal e também no desfile.

A viagem teve início por outro motivo: a filha de Gilza participou, junto ao Ministério da Pesca, do lançamento da Política Nacional de Pesca Artesanal, na véspera do 7 de Setembro. Após o evento, as irmãs decidiram permanecer na cidade para acompanhar a celebração cívica. “É uma experiência única. Muita emoção, emoção a mil. Estamos amando”, contou Sheila.

As duas elogiaram a organização do evento e a infraestrutura da cidade. “Brasília está muito limpa, tudo bem preparado para receber os turistas e os moradores. Estamos muito felizes. Parabéns ao governo e ao Distrito Federal”, afirmou Gilza.

Com bandeiras nas mãos e empolgação visível, as pernambucanas destacaram o tema do desfile deste ano, Brasil Soberano. “Mais do que necessário no momento que o país está vivendo. É quase uma resposta para quem não torce pelo Brasil e para quem não torce pelo governo", disse Sheila.

Hospedadas em Taguatinga, as duas alugaram um carro para se deslocar até a Esplanada dos Ministérios. Elas relataram facilidade no acesso e na segurança. “Chegamos cedo, foi tranquilo estacionar, e todos foram muito atenciosos conosco”, afirmou Gilza

Carregando uma bandeira do estado de Pernambuco escrito Lula 2026, às duas retornam ao Recife ainda na noite deste domingo e já fazem planos para voltar: “Com certeza estaremos aqui em janeiro do ano que vem comemorando a reeleição do presidente ”,  profetizam.

 

 

Por Nathália Queiroz e Maria Eduarda Lavocat
postado em 07/09/2025 09:12 / atualizado em 07/09/2025 09:40
