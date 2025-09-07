InícioCidades DF
7 DE SETEMBRO

Desfile de 7 de Setembro na Esplanada é concluído sem incidentes

PMDF informa que não houve registros de ocorrências durante o evento e destaca a eficácia das barreiras de revista para garantir a segurança do público

Linhas de revista impediram a entrada de materiais proibidos na comemoração - (crédito: Minervino Júnior/CB)
Durante as celebrações do Dia da Independência, neste domingo (7/9), na Esplanada dos Ministérios, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República informou que não houve qualquer registro de ocorrência ou necessidade de atuação das equipes no evento. A nota divulgada destaca a tranquilidade do desfile, reforçando que a operação de segurança foi bem-sucedida do início ao fim.

As linhas de revista montadas pela corporação funcionaram de forma eficaz, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), impedindo a entrada de materiais proibidos e garantindo a segurança dos presentes.

Por Vitória Torres*
postado em 07/09/2025 14:09 / atualizado em 07/09/2025 14:24
