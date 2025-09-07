Desfile de 7 de Setembro na Esplanada é concluído sem incidentes

Durante as celebrações do Dia da Independência, neste domingo (7/9), na Esplanada dos Ministérios, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República informou que não houve qualquer registro de ocorrência ou necessidade de atuação das equipes no evento. A nota divulgada destaca a tranquilidade do desfile, reforçando que a operação de segurança foi bem-sucedida do início ao fim.

As linhas de revista montadas pela corporação funcionaram de forma eficaz, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), impedindo a entrada de materiais proibidos e garantindo a segurança dos presentes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Ibaneis Rocha faz post sobre 7 de Setembro: "Orgulho em ser brasileiro"

Ibaneis Rocha faz post sobre 7 de Setembro: "Orgulho em ser brasileiro" Cidades DF Ciclista fica ferido após ser atingido por carro na DF-480

Ciclista fica ferido após ser atingido por carro na DF-480 Cidades DF Jovens católicos se reúnem em Brasília para canonização de Carlo Acutis

Jovens católicos se reúnem em Brasília para canonização de Carlo Acutis Cidades DF Colisão entre carro e moto deixa motociclista com a perna quebrada

Colisão entre carro e moto deixa motociclista com a perna quebrada Cidades DF Ibaneis e Celina não participam do desfile de 7 de Setembro em Brasília

Ibaneis e Celina não participam do desfile de 7 de Setembro em Brasília Cidades DF 7 de Setembro: arquibancada lota e frustra quem não conseguiu espaço; vídeo