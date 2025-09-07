Operação Lei do Silêncio prende 12 pessoas em festa clandestina

Doze pessoas foram presas em flagrante na noite deste sábado (05/09) durante a Operação Lei do Silêncio, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina. Entre os detidos estão proprietários de veículos com som automotivo e organizadores de um evento clandestino conhecido como “Noite das Saveiros”, realizado na DF-128, Estância Mestre D’Armas I.

A ação reuniu cerca de 50 policiais e agentes de diferentes órgãos, entre eles o Instituto de Criminalística (IC), o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), o Detran-DF, o DF Legal e o 14º Batalhão da Polícia Militar. No local, foram apreendidos 10 veículos equipados com paredões de som, que passaram por perícia e tiveram constatada a prática de crime ambiental por poluição sonora, previsto na Lei de Crimes Ambientais.

O delegado da 16º DP, Richard Moreira, conta que a ação visa prevenir outros tipos de crimes. “Esse local onde ia ocorrer esse evento foi palco de duas ocorrências, uma de homicídio e outra de tentativa de homicídio. Essa tentativa foi recente, numa confusão no local, uma determinada pessoa foi espancada, está em estado grave no hospital. Então, além da questão da perturbação do sossego, tem a questão da prevenção de crimes dologos contra a vida também, crimes violentos”, ressaltou.

De acordo com a PCDF, foi arbitrada fiança aos detidos, e aqueles que não efetuarem o pagamento permanecerão presos à disposição da Justiça. A legislação ainda prevê a possibilidade de perda dos veículos em favor do órgão ambiental competente (art. 25, §4º, da Lei 9.605/98).

O espaço onde a festa acontecia já era alvo de constantes denúncias. Funcionava irregularmente há anos, sob diferentes nomes, acumulando registros de poluição sonora, furtos, disparos de arma de fogo, lesões corporais e venda de bebidas alcoólicas a menores. Em junho deste ano, chegou a ser interditado pelo DF Legal por exercer atividade diversa da autorizada, mas continuou promovendo eventos clandestinos em descumprimento a ordens administrativas e judiciais.