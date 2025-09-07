Desfile do 7 de Setembro reúne mais de 45 mil pessoas em Brasília

Aline Conceição, de Luziânia (GO), acompanhava o desfile com a família e aproveitou a gratuidade do transporte para passear pela cidade após o evento - (crédito: Nathália Queiroz/CB/DA Press)

Cerca de 45 mil pessoas estiveram presentes no desfile do 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, de acordo com a Presidência da República. Depois da celebração, a dispersão foi calma, e muitos espectadores caminharam até a Rodoviária do Plano Piloto. Apesar do grande público, tanto no metrô como nos ônibus, o ambiente estava tranquilo e organizado.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, não houve registro de ocorrências policiais durante a festa. Neste ano, em que o Brasil celebra 203 anos de independência, o governo federal usou o slogan "Brasil Soberano" para reforçar a independência do país e responder à ofensiva internacional dos Estados Unidos que impôs tarifas e sanções contra o Brasil e autoridades do país por questões políticas.

Depois da festa, muita gente decidiu aproveitar o domingo em outros pontos da capital federal. Aline Conceição, 39 anos, de Luziânia (GO), acompanhava o desfile com o filho Gabriel, 5. Com ela também estavam a irmã, Andrea Conceição, 48, e os filhos, Guilherme, de 11, e Eloá, de 5. A família aproveitou a tranquilidade e a gratuidade do transporte para passear pela cidade após o evento.

O primeiro destino escolhido foi a Torre de TV. "Vamos comer o acarajé de lá que é delicioso", contou Aline.