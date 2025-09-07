Motociclista fica ferido em colisão com carro no Setor de Clubes Sul

Um motociclista de 22 anos ficou ferido após colidir com um carro na tarde deste domingo (7/9), na SCES Trecho 2, em frente ao Festival na Praia, no Setor de Clubes Sul.
Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o motociclista apresentava lesões na perna e no braço direitos, além de dores pelo corpo.
Ele recebeu os primeiros socorros no local, seguindo o protocolo de trauma, e foi levado consciente e orientado ao Hospital de Base (HB).
O condutor do automóvel, de 21 anos, foi avaliado no local e não precisou de atendimento hospitalar. As causas da colisão serão investigadas.
Por Carlos Silva
postado em 07/09/2025 19:15