Motociclista fica ferido em colisão com carro no Setor de Clubes Sul

O motociclista precisou ser encaminhado ao Hospital de Base (HB) - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um motociclista de 22 anos ficou ferido após colidir com um carro na tarde deste domingo (7/9), na SCES Trecho 2, em frente ao Festival na Praia, no Setor de Clubes Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o motociclista apresentava lesões na perna e no braço direitos, além de dores pelo corpo.

Ele recebeu os primeiros socorros no local, seguindo o protocolo de trauma, e foi levado consciente e orientado ao Hospital de Base (HB).

O condutor do automóvel, de 21 anos, foi avaliado no local e não precisou de atendimento hospitalar. As causas da colisão serão investigadas.