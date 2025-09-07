InícioCidades DF
ATROPELAMENTO

Motorista embriagado e sem habilitação é preso após atropelar três pessoas

Caso ocorreu em São Sebastião. Uma criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital; motorista não tinha habilitação e acabou preso em flagrante

Motorista embriagado sem habilitação atropela três pessoas e é preso em flagrante em São Sebastião - (crédito: @bastiaonoticias)
Um homem embriagado atropelou três pessoas na tarde deste domingo (7/9), na Chácara 19, no Morro da Cruz, em São Sebastião.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros. Segundo a corporação, duas vítimas foram levadas ao hospital por meios próprios. Uma criança precisou ser transportada pela equipe de resgate. Ela estava consciente e orientada, mas foi encaminhada para avaliação médica.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e também notificado por não possuir habilitação. Ele foi conduzido à 30ª Delegacia de Polícia.

Por Mariana Saraiva
postado em 07/09/2025 20:08
