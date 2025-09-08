Confira a identidade do sargento que esfaqueou PM em Alexânia

Pedro declarou que foi agredido pelo major Renato e utilizou a faca para se defender - (crédito: Material cedido ao Correio)

O autor das facadas contra o major da Polícia Militar (PMDF) Renato Moraes Martins foi identificado como Pedro Luiz Souza Pinto, sargento da Força Aérea Brasileira (FAB). Segundo as investigações, os dois trafegavam pela BR-060, quando se envolveram em uma colisão durante um engarrafamento causado por resíduos de sebo derramados na pista. O acidente deu início a uma discussão que evoluiu para agressões físicas. O caso ocorreu na noite de domingo (7/9), em Alexânia, a cerca de 90 km de Brasília.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais not\ícias do dia no seu celular

Em depoimento, Pedro Luiz afirmou ter sido agredido pelo major Renato e, para se defender, utilizou uma faca, desferindo cerca de sete golpes contra a vítima. O major sofreu perfurações nas costas e no tórax, sendo socorrido inicialmente no Hospital de Alexânia e, em seguida, transferido de helicóptero pelo Batalhão de Aviação Operacional (BAVOP) da PMDF para o Hospital de Base.

O agressor foi detido e encaminhado à delegacia de Águas Lindas de Goiás, onde foi autuado por lesão grave. Ele permanece preso e deve passar por audiência de custódia.

A reportagem segue acompanhando o caso para novas atualizações.