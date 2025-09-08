InícioCidades DF
CRIME

Confira a identidade do sargento que esfaqueou PM em Alexânia

Pedro Luiz Souza Pinto, sargento da Força Aérea Brasileira (FAB), desferiu sete facadas contra sargento da Força Aérea após briga de trânsito

Pedro declarou que foi agredido pelo major Renato e utilizou a faca para se defender - (crédito: Material cedido ao Correio)
Pedro declarou que foi agredido pelo major Renato e utilizou a faca para se defender - (crédito: Material cedido ao Correio)

O autor das facadas contra o major da Polícia Militar (PMDF) Renato Moraes Martins foi identificado como Pedro Luiz Souza Pinto, sargento da Força Aérea Brasileira (FAB). Segundo as investigações, os dois trafegavam pela BR-060, quando se envolveram em uma colisão durante um engarrafamento causado por resíduos de sebo derramados na pista. O acidente deu início a uma discussão que evoluiu para agressões físicas. O caso ocorreu na noite de domingo (7/9), em Alexânia, a cerca de 90 km de Brasília.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais not\ícias do dia no seu celular

Em depoimento, Pedro Luiz afirmou ter sido agredido pelo major Renato e, para se defender, utilizou uma faca, desferindo cerca de sete golpes contra a vítima. O major sofreu perfurações nas costas e no tórax, sendo socorrido inicialmente no Hospital de Alexânia e, em seguida, transferido de helicóptero pelo Batalhão de Aviação Operacional (BAVOP) da PMDF para o Hospital de Base.

O agressor foi detido e encaminhado à delegacia de Águas Lindas de Goiás, onde foi autuado por lesão grave. Ele permanece preso e deve passar por audiência de custódia.

A reportagem segue acompanhando o caso para novas atualizações.

Saiba Mais

DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Davi Cruz* e Mariana Saraiva
postado em 08/09/2025 13:37
x