Fogo atinge área de vegetação no setor de chácaras do Riacho Fundo I

Um incêndio em área de vegetação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), no Setor de Chácaras Kanegae, próximo à Arena Lucas, no Riacho Fundo I. As chamas se espalharam rapidamente pela fazenda e provocaram uma grande quantidade de fumaça e calor intenso.

Segundo a corporação, três viaturas foram enviadas ao local para combater as chamas, nesta segunda-feira (8/9). No local, os militares se depararam com o avanço do fogo em diferentes direções e iniciaram imediatamente o combate com o uso de abafadores, bombas costais e linhas de mangueiras.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nas proximidades da área atingida havia construções e animais, o que exigiu uma atuação ágil para impedir que o incêndio atingisse propriedades vizinhas. Após o controle dos principais focos, as equipes permaneceram no local realizando o rescaldo, com o intuito de evitar novas reignições.

Até o momento, as causas do incêndio ainda não foram identificadas.