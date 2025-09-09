InícioCidades DF
TRÂNSITO

Duas pessoas em bicicleta são atropelados por carro em Planaltina

Jovem de 18 anos e adolescente de 12, foram levados ao Hospital Regional de Planaltina após serem atingidos por carro na Avenida Marechal Deodoro

Duas pessoas em uma bicicleta são atropeladas em Planaltina - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Dois jovens que dividiam uma bicicleta ficaram feridos após serem atropelados por um carro na Avenida Marechal Deodoro, em frente à Casa do Artesão. O acidente ocorreu às 23h23, nesta segunda-feira (8/9), em Planaltina.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), os socorristas encontraram as vítimas caídas no chão após serem atingidas por um Renault Kwid branco, conduzido por jovem de 18 anos. Ao todo, duas viaturas foram mobilizadas para o socorro.

O ciclista também de 18 anos, apresentava lesões na face, ferimento na boca e escoriações nos braços. Ele recebeu atendimento seguindo o protocolo para vítimas de trauma e foi levado ao Hospital Regional de Planaltina (HRPL). O passageiro da bicicleta, um adolescente de 12 anos, reclamava de dores no quadril e também foi encaminhado ao hospital para avaliação médica.

A Polícia Militar do DF (PMDF) assumiu os cuidados da área. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.

