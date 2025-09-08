InícioCidades DF
CAPITAL S/A

Caravana com 1,5 mil prefeitos desembarca esta semana em Brasília

Hotéis, donos de apartamentos por temporada, bares e restaurantes, inclusive, perceberam um aumento no número de reservas nos últimos dias. Sem dúvida, um reforço no caixa no começo do mês

Mobilização municipalista de 2023, realizada pela CNM - (crédito: Divulgação/CNM)
Mobilização municipalista de 2023, realizada pela CNM - (crédito: Divulgação/CNM)

Uma grande caravana de prefeitos é esperada a partir de hoje (8/9), em Brasília. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, promove, amanhã e quarta (10/9), um ato político no Congresso em torno de propostas consideradas fundamentais para o enfrentamento da crise e dos riscos fiscais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre as pautas prioritárias estão a PEC 25/2022, que aumenta o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em 1,5% no mês de março; PEC 66/2023, que trata da sustentabilidade fiscal; o PLP 108/2024, que regulamenta a Reforma Tributária; e o PL 1087/2025, que aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda.

Convocação para o evento da CNM nesta semana em Brasília
Convocação para o evento da CNM nesta semana em Brasília (foto: Reprodução)
    

Até sexta-feira, 1,5 mil prefeitos haviam confirmado presença, segundo a CNM, com expectativa de novas adesões hoje. Alguns hotéis, donos de apartamentos por temporada, bares e restaurantes, inclusive, perceberam um aumento no número de reservas nos últimos dias. Sem dúvida, um reforço no caixa no começo do mês.

Morango de destaque

Um dos destaques apresentados pela Embrapa durante a Festa do Morango, que continua no próximo fim de semana em Brazlândia, foi a cultivar de morangueiro BRS DC25 Fênix, desenvolvida com tecnologia 100% nacional.

BRS DC25 Fênix, variação desenvolvida pela Embrapa: tecnologia 100% nacional
BRS DC25 Fênix, variação desenvolvida pela Embrapa: tecnologia 100% nacional (foto: Divulgação)

Lançada em 2023, a cultivar, inicialmente restrita para as regiões Sul e Sudeste do Brasil, obteve a extensão da recomendação de plantio para as condições climáticas das regiões produtoras de morango do Centro-Oeste, após pesquisas de validação e aprovação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Entre as características da variação do morango, estão a precocidade do início da produção dos frutos, o que permite intervalo menor entre plantio e início da colheita; a firmeza do fruto que garante maior resistência ao transporte e durabilidade pós-colheita. E para o consumidor cabe a tarefa de experimentar um morango de sabor mais doce, resultante do equilíbrio entre açúcar e acidez, atendendo à preferência nacional. Os frutos apresentam peso médio de 23g, cor vermelha intensa, com predominância do formato cônico, típico do morango.

Intensivão de YouTube

Encontro com o YouTube 2025, realizado em Brasília, no B Hotel
Encontro com o YouTube 2025, realizado em Brasília, no B Hotel (foto: Roberto Fonseca/CB/D.A.Press)

O YouTube reuniu jornalistas, comunicadores e formadores de opinião, na semana passada, no B Hotel, para um intensivão sobre as novidades e boas práticas de trabalho na plataforma de vídeos. Durante uma manhã inteira, profissionais do Google apresentaram dados e insights sobre o mercado. O YouTube premium, por exemplo, conta com 125 milhões de assinantes em todo o mundo. Em relação ao comportamento do usuário, 66% gastam mais tempo discutindo um evento do que acompanhando a transmissão ao vivo propriamente dita.

Negócios e empreendedorismo

Valdir Oliveira recebe os convidados na livraria Platô, na 405 Sul
Valdir Oliveira recebe os convidados na livraria Platô, na 405 Sul (foto: Reprodução)

O gerente de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae, Valdir Oliveira, estará amanhã (9/9), na livraria Platô, na 405 Sul, para um bate-papo sobre o livro Reflexões sobre crédito e pequenos negócios, lançado neste ano. A roda de conversa está prevista para começar as 18h. A obra é um mergulho no mundo dos negócios, explorando desde histórias de empreendedores até a importância da adaptação às novas tecnologias.

Biodiversidade amazônica

Na semana de celebração da Amazônia, a Natura anunciou um número inédito: mais de mil produtos do portfólio da empresa contêm ingredientes da sociobiodiversidade amazônica, o que representa mais de 50% do portfólio da marca em toda América Latina. Entre os bioingredientes utilizados, estão castanha, murumuru, babaçu, ingá, pataqueira e priprioca, que estão presentes em diversas linhas de produção, como Chronos, Lumina, entre outros.

Terceiro setor

A Câmara Legislativa vai sediar, no sábado, o encerramento do projeto Bate Papo 3º Setor. O evento também marca o lançamento do livro Não Devolvemos Dinheiro, do empreendedor público Tito Santana, referência na gestão de projetos sociais. Foram mais de 140 horas de capacitação gratuita para organizações do terceiro setor. A iniciativa promove debates presenciais e apresentações culturais. O objetivo é mostrar como a profissionalização pode resgatar a credibilidade no uso dessas verbas.

100% sustentável

O Auditório do Unieuro, na Asa Sul, vai receber o ESG Summit Brasília 2025, no próximo dia 25. O evento é 100% sustentável, com certificação Carbono Zero e Lixo Zero, e visa promover práticas de baixo impacto ambiental, incluindo a coleta de resíduos eletrônicos. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, destinado ao Instituto Umanizzare, que apoia mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Saiba Mais

Roberto Fonseca

Subeditor

Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília

Por Roberto Fonseca
postado em 08/09/2025 04:04
x