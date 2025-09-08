Caravana com 1,5 mil prefeitos desembarca esta semana em Brasília

Uma grande caravana de prefeitos é esperada a partir de hoje (8/9), em Brasília. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, promove, amanhã e quarta (10/9), um ato político no Congresso em torno de propostas consideradas fundamentais para o enfrentamento da crise e dos riscos fiscais.

Entre as pautas prioritárias estão a PEC 25/2022, que aumenta o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em 1,5% no mês de março; PEC 66/2023, que trata da sustentabilidade fiscal; o PLP 108/2024, que regulamenta a Reforma Tributária; e o PL 1087/2025, que aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda.

Até sexta-feira, 1,5 mil prefeitos haviam confirmado presença, segundo a CNM, com expectativa de novas adesões hoje. Alguns hotéis, donos de apartamentos por temporada, bares e restaurantes, inclusive, perceberam um aumento no número de reservas nos últimos dias. Sem dúvida, um reforço no caixa no começo do mês.

Morango de destaque

Um dos destaques apresentados pela Embrapa durante a Festa do Morango, que continua no próximo fim de semana em Brazlândia, foi a cultivar de morangueiro BRS DC25 Fênix, desenvolvida com tecnologia 100% nacional.

Lançada em 2023, a cultivar, inicialmente restrita para as regiões Sul e Sudeste do Brasil, obteve a extensão da recomendação de plantio para as condições climáticas das regiões produtoras de morango do Centro-Oeste, após pesquisas de validação e aprovação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Entre as características da variação do morango, estão a precocidade do início da produção dos frutos, o que permite intervalo menor entre plantio e início da colheita; a firmeza do fruto que garante maior resistência ao transporte e durabilidade pós-colheita. E para o consumidor cabe a tarefa de experimentar um morango de sabor mais doce, resultante do equilíbrio entre açúcar e acidez, atendendo à preferência nacional. Os frutos apresentam peso médio de 23g, cor vermelha intensa, com predominância do formato cônico, típico do morango.

Intensivão de YouTube

O YouTube reuniu jornalistas, comunicadores e formadores de opinião, na semana passada, no B Hotel, para um intensivão sobre as novidades e boas práticas de trabalho na plataforma de vídeos. Durante uma manhã inteira, profissionais do Google apresentaram dados e insights sobre o mercado. O YouTube premium, por exemplo, conta com 125 milhões de assinantes em todo o mundo. Em relação ao comportamento do usuário, 66% gastam mais tempo discutindo um evento do que acompanhando a transmissão ao vivo propriamente dita.

Negócios e empreendedorismo

O gerente de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae, Valdir Oliveira, estará amanhã (9/9), na livraria Platô, na 405 Sul, para um bate-papo sobre o livro Reflexões sobre crédito e pequenos negócios, lançado neste ano. A roda de conversa está prevista para começar as 18h. A obra é um mergulho no mundo dos negócios, explorando desde histórias de empreendedores até a importância da adaptação às novas tecnologias.

Biodiversidade amazônica

Na semana de celebração da Amazônia, a Natura anunciou um número inédito: mais de mil produtos do portfólio da empresa contêm ingredientes da sociobiodiversidade amazônica, o que representa mais de 50% do portfólio da marca em toda América Latina. Entre os bioingredientes utilizados, estão castanha, murumuru, babaçu, ingá, pataqueira e priprioca, que estão presentes em diversas linhas de produção, como Chronos, Lumina, entre outros.

Terceiro setor

A Câmara Legislativa vai sediar, no sábado, o encerramento do projeto Bate Papo 3º Setor. O evento também marca o lançamento do livro Não Devolvemos Dinheiro, do empreendedor público Tito Santana, referência na gestão de projetos sociais. Foram mais de 140 horas de capacitação gratuita para organizações do terceiro setor. A iniciativa promove debates presenciais e apresentações culturais. O objetivo é mostrar como a profissionalização pode resgatar a credibilidade no uso dessas verbas.

100% sustentável

O Auditório do Unieuro, na Asa Sul, vai receber o ESG Summit Brasília 2025, no próximo dia 25. O evento é 100% sustentável, com certificação Carbono Zero e Lixo Zero, e visa promover práticas de baixo impacto ambiental, incluindo a coleta de resíduos eletrônicos. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, destinado ao Instituto Umanizzare, que apoia mulheres em situação de vulnerabilidade social.

