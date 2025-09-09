"Cursos técnicos são oportunidade para todos", diz secretária de Educação

Durante sua participação no CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho, realizado nesta terça-feira (9/9), a secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, destacou a transformação no olhar da sociedade sobre os cursos técnicos no Brasil. Segundo ela, o estigma de que essa modalidade de ensino seria uma opção apenas para pessoas de baixa renda vem sendo superado. Os cursos técnicos estão ganhando novo status e atraindo jovens de diferentes contextos sociais.
“Hoje, temos que comemorar o avanço e essa virada de chave, pois deixou de ser um curso para pobre, e virou um curso de oportunidades para todas as classes. Eu digo isso com muita alegria. É uma mudança de mentalidade muito interessante”, declarou.
A Secretaria de Educação do DF, atualmente, mantém 18 escolas técnicas profissionais, que oferecem formação em áreas como saúde, tecnologia, administração e serviços. Hélvia ressaltou a importância desses profissionais para o funcionamento da sociedade. “O que seria de nós se não tivéssemos os técnicos para fazer todo o trabalho de base que a gente precisa?”, questionou.
Além disso, a secretária defendeu que é urgente derrubar os preconceitos ainda existentes contra a educação profissional. “Os números na educação evoluíram muito nos últimos tempos, e precisamos desmitificar a educação profissional”. Para ela, investir na formação técnica é investir no futuro do país.
O Correio Braziliense promove, nesta terça-feira (9/9), o CB.Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho. O evento reúne especialistas e autoridades para debater soluções que tornem a qualificação mais ágil, eficiente e alinhada às exigências do mundo profissional.
